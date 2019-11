La Maratonina di Busto Arsizio torna a colorare le vie della città per la 28esima volta

E’ stata presentata nella mattinata di mercoledì la 28esima edizione della Maratonina di Busto Arsizio, che si terrà domenica 10 novembre. Il ricordo è andato subito a Claudio Ronchetti, storico presidente dell’Atletica San Marco, dal 1990 al 2004, venuto a mancare il mese scorso.

La competizione podistica organizzata dall’Atletica San Marco, comprende tre competizioni: la mezza maratona competitiva certificata FIDAL che sarà anche Campionato Provinciale Master, la non competitiva lunga denominata “La ventuno di Busto” sulla distanza dei 21 Km circa, per coloro che hanno difficoltà con tesseramenti e certificati, la non competitiva breve sui 9,9 Km, rinominata “B.A. RUN with PGP”, con il passaggio nel centro cittadino.

Al termine delle gare lunghe (le prime due in elenco), verrà consegnata a tutti i finisher la medaglia commemorativa, disegnata da Sara Battistella, ideatrice anche della maglia termica.

La partenza di tutte le gare avverrà in viale Cadorna, nella zona antistante i Molini Marzoli e seguirà questo cronoprogramma: alle 9:00 partirà la B.A. RUN (non competitiva di 9,9); alle 9,25 i maratonabili; alle 9,30 la 21 competitiva e successivamente la 21 non competitiva. La manifestazione abbraccerà un po’ tutti i quartieri cittadini, dalla periferia al centro.

Alla non competitiva 9,9 Km, aperta a tutti e senza obblighi di tesseramento/certificati medici, è possibile iscriversi fino a sabato 9 novembre presso le Ag. Generali (Viale Borri 33 a Busto Arsizio e Corso Matteotti 3/a a Castellanza), oppure direttamente al Village, sia sabato che domenica mattina sino a 15 minuti prima della partenza. L’intero incasso della non competitiva 9,9 km, andrà a favore dell’Associazione Liberi di crescere (Onlus di Busto Arsizio).

I ringraziamenti dell’assessore allo sport, Laura Rogora, sono andati alle forze dell’ordine, al presidente del San Marco, Antonio Apolonio, a tutti gli sponsor e a coloro che hanno contribuito all’organizzazione della maratonina e degli eventi collaterali.

Saranno presenti il vincitore dell’anno scorso Andrea Soffientini e Max Milani, il migliore italiano alla maratona di New York, ma anche i maratonabili, maratoneti o semplici appassionati che spingendo i ragazzi disabili, presteranno le loro gambe per farli volare al traguardo.

Per sicurezza e politica ambientale saranno applicate restrizioni per un traffico modesto, l’ordinanza limitativa del traffico sarà applicata dalle 9:00 fino alle 13:00, con l’obiettivo di contenere il disagio visto il giorno festivo e, dove possibile, sarà accettata un’autocertificazione per eventuali emergenze.