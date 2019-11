La musica svedese dei Sister Fay e il new retro de La discoteca

Il fine settimana del Twiggy di Via De Cristoforis inizia giovedì sera (7 novembre) con i Sister FaY. Il quartetto di Malmö (due chitarre, contrabbasso, percussioni), arrivato al suo terzo tour italiano, porta in scena un sound intimo, sincero e magicamente dolce a cavallo tra folk, jazz e indie-pop creano un sound intimo, sincero e magicamente dolce. Il loro singolo “DIY” (un bellissimo tributo all’auto erotismo) , è stato premiato dal canale svedese “Musikvideotoppen” come “miglior video” ed ha raggiunto le quasi 25000 visualizzazioni.

Venerdì 8 novembre, la serata è Twiggy Sound con Danny Boy (ore 22:00, ingresso libero), dj resident che proporrà la musica migliore per far ballare e divertire. Sabato 9 spazio a “La discoteca”, ovvero il nuovo progetto di Stefano Poletti e Gabriella De Vita, la band new retro wave italiana che brilla come i club di Chicago negli anni Novanta, che mastica chewing- gum dal sapore anni Ottanta, ma che, al contempo, sa cantarvi dell’oggi, dei suoi tormenti, delle sue meraviglie.

Domenica sera invece, appuntamento con “L’’Avvocato dei Santi”, il progetto nato dalle turbe di Mattia Mari, cantautore e polistrumentista romano classe 1988. Attivo musicalmente sin dalla giovanissima età, concentra i suoi studi sulla batteria, per poi approdare da autodidatta ad una serie sconfinata di strumenti. E’ sua la maternità di ogni suono contenuto all’interno dei pezzi de “L’Avvocato dei Santi”, con piccolissime eccezioni. A Maggio 2019 l’esordio con il primo singolo “L’erba voglio non esiste”. La sua versatilità lo porta a collaborare, tra i tantissimi, con i Belladonna alla batteria, e con i Giuda al basso, due delle realtà musicali italiane più attive all’estero, prima di approdare alla scrittura dei propri brani in italiano, contenuti nell’album d’esordio al momento in lavorazione.

Le serate sono ad ingresso libero e gratuito.