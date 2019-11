L’arte del mimo e della clownerie al servizio dei sogni: arriva Mr. Brush

Nuovo appuntamento dedicato ai bambini e alle loro famiglie domenica 10 novembre alle ore 16 al Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio che ospita “Mr. Brush”, spettacolo di mimo e clownerie di Antonio Brugnano.

Mr. Brush, cugino alla lontana di Mr. Bloom, è uno strano personaggio che non può vivere nei teatri come il suo caro parente, perché è impegnato tutti i giorni con un lavoro molto importante, impegnativo e fondamentale per la nostra società. Un lavoro che lo porta in giro per le strade e le piazze delle città Mr. Brush è un operatore ecologico, molto ecologico! Un fiero spazzino insomma e nelle brevi pause lavorative, lascia la sua fantasia correre verso i suoi miti di quando era bambino. Con l’aiuto dell’immaginazione potrà facilmente diventare un cowboy, un esploratore spaziale o un cuoco.

Per vivere le sue avventure però avrà bisogno spesso di un aiuto del pubblico, ovvero di quei passanti che si trovano proprio sulle strade che lui pulisce, perché il bello dei sogni è condividerli.

Costi del biglietto: 3 euro i bambini, 5 euro gli adulti.

Spettacolo per tutta la famiglia, ideale per bambini dai 4 agli 8 anni.

Il Cinema teatro San Giovanni Bosco è in via Bergamo 12, a Busto Arsizio.

Per info e prenotazioni: prenotazioni@viandantiteatranti.it, 391 4978423 oppure www.viandantiteatranti.it