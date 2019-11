L’azienda del settore costruzioni più innovativa d’Italia è di Busto Arsizio

È di Busto Arsizio l’azienda manifatturiera italiana più innovativa nel settore delle costruzioni. Oggi, giovedì 21 novembre, presso l’Innovation Campus di Peschiera Borromeo, in occasione dell’annuale convegno “Cantieri d’Italia”, il Quotidiano Immobiliare ha assegnato il prestigioso Premio Copernico 40 alla Nupi, azienda bustocca specializzata nella produzione di tubature per l’edilizia, fondata 45 anni fa e oggi ben radicata sul territorio con 150 addetti nella sede centrale di Busto sui 250 dipendenti complessivi. A ritirare il premio c’erano il fondatore Luigi Genoni e il figlio Marco che oggi la dirige.

«Sono molto lieta che un’azienda di Busto Arsizio si sia aggiudicata questo autorevole riconoscimento come realtà all’avanguardia per progetti e attenzione all’ambiente», ha dichiarato Isabella Tovaglieri, unica eurodeputata della provincia di Varese, membro della commissione Itre-Industria, Trasporti, Ricerca ed Energia del Parlamento Europeo, intervenuta questa mattina alla cerimonia di premiazione.

Il convegno “Cantieri d’Italia” è stato occasione per gli addetti ai lavori di capire come si sta muovendo il settore edilizio e quali sono gli attori più attivi del momento nel panorama dello sviluppo immobiliare. «Abbiamo visto progetti molto interessanti, che stanno contribuendo al rilancio dell’attività edilizia in Lombardia – ha proseguito Tovaglieri. – Il premio assegnato oggi dimostra che il nostro territorio vanta imprese d’eccellenza in grado di attrarre importanti commesse e generare ricchezza. Per questo auspico che al più presto anche Busto Arsizio possa partecipare a questa fase di ripresa con l’apertura di nuovi cantieri».