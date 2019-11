Le favole di Cenci alla Fonderia delle arti

Il Roberto Cenci, scrittore di favole, sarà ospite a Malnate per presentare il suo ultimo libro domenica 24 novembre alle ore 16 presso la Fonderia delle Arti al parco primo maggio.

Cenci, dottore in Scienze Biologiche e in Scienze Naturali, docente universitario, per oltre 40 anni dedito all’ambiente presso la Commissione Europea, scrittore e ricercatore, è attualmente consigliere per la Regione Lombardia del Movimento 5 stelle.

Attraverso la presentazione e la lettura di alcuni brani del suo libro condurrà i presenti nel meraviglioso mondo di “Favole”, un omaggio al mondo che verrà e un inno alla voglia di sognare, che non ha età ma che sicuramente si merita un futuro.