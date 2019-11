Le incredibili proprietà del grafene. Un incontro alla Liuc per scoprirle

Grafene, una grande invenzione. Nell’ambito delle celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, organizzate dalla Città di Castellanza, c’è l’appuntamento con il grafene, in programma martedì 19 novembre alla LIUC – Università Cattaneo (ore 17, aula Bussolati). Un materiale innovativo con diverse e numerose potenzialità di utilizzo che potrebbe trasformare tutti i settori più tecnologici: dall’energia, all’elettronica, alla meccanica.

“Il grafene incarna molto bene la definizione di enabling material: è infatti molto più di una materia prima, perché ha la straordinaria caratteristica di migliorare le proprietà esistenti dei materiali a cui viene aggiunto e di introdurne di nuove”, evidenzia l’ingegner Giulio Cesareo che da anni ne studia e sviluppa l’utilizzo. Sarà lui una delle voci della tavola rotonda prevista alla LIUC, moderata dal vicedirettore di Varesenews Michele Mancino, dal titolo “Il grafene: scienza, tecnologia, innovazione e futuro”.

Oltre all’ingegner Cesareo, Founder e Ceo Directa Plus Spa, interverranno Riccardo Comerio, Presidente della LIUC e Amministratore Delegato della Comerio Ercole Spa; Roberto Grassi, Presidente e Amministratore Delegato della Alfredo Grassi Spa e Presidente dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese; Raffaella Manzini, Prorettore alla Ricerca della LIUC.

Ci sarà molto da imparare. “L’altro aspetto unico del grafene è la sua multidisciplinarietà – annota Cesareo – può essere impiegato in moltissimi settori, dall’elettronica al medicale, dall’ambiente al tessile. Proprio su queste due ultime applicazioni si sta concentrando molta della ricerca di Directa Plus: i capi con Graphene Plus sul tessuto e nelle membrane sono già sul mercato da qualche anno e si distinguono per il grande comfort termico che apportano all’utilizzatore, oltre che per le loro caratteristiche batteriostatiche. Si tratta di prodotti ecosostenibili e certificati sicuri da laboratori indipendenti e dermatologicamente testati. Crediamo infatti che l’innovazione tecnologica debba sempre andare di pari passo con la trasparenza nei confronti del consumatore e alla sua tutela”.

Per informazioni e iscrizioni: http://www.liuc.it/articoli_eventi/il-grafene-scienza-tecnologia-innovazione-e-futuro/