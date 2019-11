In occasione del prossimo 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, questo pomeriggio (sabato 23 novembre) a Saronno decine di donne si sono ritrovate in Piazza San Francesco e hanno sfilato unite per le vie della città tenendo in mano una enorme rete rosa, raffigurante la rete di relazioni tra Comuni, associazioni, scuole e forze dell’ordine che nel corso degli anni si è creata per affrontare insieme il fenomeno della violenza di genere. Alla manifestazione era presente l’assessore alle Pari Opportunità Maria Assunta Miglino, la Onlus Rete Rosa di Saronno e il comandante dei carabinieri della stazione di Saronno.

Galleria fotografica Le saronnesi sfilano sotto la pioggia contro la violenza di genere 4 di 14

Il corteo ha poi raggiunto Villa Gianetti dove la manifestazione si è conclusa con un concerto.

La presidente di Rete Rosa Oriella Stamerra ha sottolineato l’importanza di non abbassare la guardia contro un fenomeno che dagli ultimi dato sembra essere in leggera crescita. Nel 2018 sono state assassinate 142 donne, lo 0.20 % in più rispetto lo scorso anno; 120 di queste donne sono morte per mano di un famigliare.

Sensibilizzazione e prevenzione sono le parole chiave per combattere questo tipo di reato, che in Italia è alimentato maggiormente da stereotipi, pregiudizi e un retaggio culturale che identifica nella violenza di genere una disparità di valore.