Il Legnano chiama a rapporto i tifosi, ingresso gratuito al “Mari”

Il Legnano sta andando bene, è alle porte della zona playoff del Girone B di Serie D e vuole puntare sempre più in alto. Domenica 17 novembre (ore 14.30) i lilla ospiteranno al “Mari” la Virtus Bolzano e la società spera di poter contare sul calore dei propri tifosi. (Foto Facebook – A. C. Legnano Calcio)

Il club lilla ha deciso di aprire i cancelli dello stadio legnanese gratuitamente, permettendo a tutti i tifosi di entrare senza pagare neanche un euro e, ovviamente, rimborsare gli abbonati.

«In seguito al successo della nostra prima squadra nella partita che ci ha visto contrapposti al Brusaporto e che ci ha portato in zona playoff – spiega il presidente Giovanni Munafò affiancato dal vice Alberto Tomasich a LegnanoNews – ora più che mai abbiamo bisogno di sentire il calore dei nostri tifosi e di tutti gli appassionati di calcio vicini alla maglia lilla. Per questo motivo, grazie all’appoggio di alcuni sponsor, abbiamo deciso di aprire i cancelli del Mari e di disputare l’incontro di domenica prossima 17 novembre 2019 che ci vedrà affrontare la Virtus Bolzano con ingresso libero. La biglietteria di via Pisacane sarà aperta con le solite modalità per rimborsare agli abbonati di tutti i settori il valore della partita in base all’abbonamento acquistato».