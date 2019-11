L’Estate di San Martino ha baciato il trentennale della Festa

La passione l’impegno di molti ha fatto brillare, domenica 10 novembre, il trentesimo anniversario della festa di San Martino a Varese.

PREMIATO ALESSANDRO MILANI, STORICO ORGANIZZATORE DELLA FESTA

Estate di San Martino", ha regalato sin dal mattino la presenza numerosa di tanti varesini, che hanno partecipato alla festa iniziata con la Santa Messa presidiata da monsignor Luigi Panighetti e che ha visto elogiato, al termine della stessa, lo storico presidente del Comitato, Alessandro Milani, al quale è stato consegnata una pergamena, letta da Angelo Monti e consegnata dal sindaco Davide Galimberti e dallo stesso monsignor. Panighetti, per l'impegno e la dedizione dedicati negli anni a favore della festa. Il sole della "", ha regalato sin dal mattino la presenza numerosa di tanti varesini, che hanno partecipato alla festa iniziata con la Santa Messa presidiata da monsignor Luigi Panighetti e che ha visto elogiato, al termine della stessa, lo storico presidente del Comitato, Alessandro Milani, al quale è stato consegnata una pergamena, letta da Angelo Monti e consegnata dal sindaco Davide Galimberti e dallo stesso monsignor. Panighetti, per l'impegno e la dedizione dedicati negli anni a favore della festa.

A RUBA IL “DOLCE MARTINO”

Il “dolceMartino” creato da Marco Maculan è andato a ruba: alle 11:30 era già terminato, così i lumini votivi dedicati dalla Cereria Bianchi alla festa che sono stati accesi durante l’arco della giornata.

La mattinata ha regalato emozioni grazie a Marco Rodari per i più piccoli, in sala Montanari, dove il “claun Pimpa” ha tenuto uno spettacolo di magia ed ha poi portato la sua testimonianza dell’ultimo viaggio sulla striscia di Gaza, coinvolgendo tutti i presenti.

Il pomeriggio è stato aperto dallo spettacolo di bolle di sapone de La Pettirossa, che ha entusiasmato i presenti con la magia delle bolle ed è poi continuato con la divertente baby dance di supereroi e principesse con “Cuorieroi”, per attendere la sfilata a cavallo, con un corteo che quest’anno ha affascinato, accolto da una gremita piazza Cacciatori delle Alpi.

TANTI GIOCHI PER I BAMBINI

La piazza dei bambini, coordinata dall’Associazione 23&20, è sempre stata affollata da bambini entusiasti ed adulti coinvolto dal maxi Mecchegno in legno, dalle costruzioni plus plus, dai libri, dai laboratori di inglese e dal classico Truccabimbi sempre gettonatissimo tra i bambini.

più di 500 risotti. Le associazioni e gli artigiani hanno sorriso per la bella giornata gremita. La rappresentazione teatrale dei quadri di Alioli eseguita da "gli intervallos" e presentata da Cafarelli ha gremito la chiesetta di San Martino. Il coro Sette Laghi ha chiuso la serata, alla presenza del Presidente della Festa e dell'Assessore Ivana Perusin. La risottata, a pranzo e cena, con il riso offerto da Mignone, ha servito più di 500 risotti. Le associazioni e gli artigiani hanno sorriso per la bella giornata gremita. La rappresentazione teatrale dei quadri di Alioli eseguita da "gli intervallos" e presentata da Cafarelli ha gremito la chiesetta di San Martino. Il coro Sette Laghi ha chiuso la serata, alla presenza del Presidente della Festa e dell'Assessore Ivana Perusin.