Libri, incontri e visita guidata: quattro giorni al museo Studi Patri

Quattro giorni di iniziative da non perde, al Museo della Studi Patri, in via Borgo Antico a Gallarate.

Giovedì 28 novembre, alle 18, viene presentato il libro “Manfredo Camperio. Storia di un visionario in Africa”; seguirà alle 19 l’incontro con Angelo Castiglioni e Serena Massa “Dalla scoperta di Berenice Pancrisia agli scavi archeologici di Adulis”.

Sabato 30 novembre, alle 15, i ragazzi dei Licei di viale dei Tigli di Gallarate accompagnano in visita guidata al museo, in occasione della Giornata FAI.

Alle 16 invece il fotografo Carlo Meazza presenta il libro”Lombardia Patrimonio dell’Umanità, luoghi dell’Unesco”.

Alle 17 sarà la volta di Lorenzo Guenzani, che presenta il volume “Considerazioni ed analisi sullo sviluppo del borgo di Gallarate nel corso dei secoli”.

Domenica 1 dicembre, infine, altri due eventi targati Studi Patri, ma questa volta ospitati al Museo Maga: alle 10 la presentazione di “Camillo Boito moderno” di Sandro Scarrocchia, alle 11 quella d “A piedi nudi nell’arte” di Carlo Vanoni.