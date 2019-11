Il liceo classico Legnani e lo scientifico Tosi, i migliori in provincia

Puntuale nel mese in cui inizia il calendario degli open day in vista dell’iscrizione all’istruzione superiore, la Fondazione Agnelli pubblica le “pagelle” delle scuole italiane.

Giunto alla VI edizione, il portale Eduscopio.it « offre gratuitamente informazioni oggettive e comparabili sulla qualità dei percorsi di istruzione secondaria di II grado di tutta Italia … Per la nuova edizione di Eduscopio, i ricercatori della Fondazione Agnelli – coordinati da Martino Bernardi, hanno analizzato i dati di circa 1.255.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (a.s. 2013/14, 2014/15 e 2015/16) in circa 7.300 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie».

«L’analisi condotta sulla relazione tra Indice FGA e la Percentuale di diplomati in regola, indicatore che ci dice per ogni scuola quanti studenti iscritti al primo anno hanno raggiunto senza bocciature il diploma 5 anni dopo, conferma il fatto che non vi sia alcuna relazione sistematica positiva tra selettività in itinere delle scuole superiori e risultati universitari dei loro diplomati, semmai il contrario: in media, sono gli studenti che provengono dalle scuole che non praticano una severa politica di scrematura quelli che ottengono in risultati migliori una volta all’università, a conferma che efficacia formativa ed equità possono andare di pari passo».

Questa la graduatoria realizzata da Eduscopio con la finalità di proseguire con gli studi universitari

Liceo Classico

A guidare la classifica è il liceo Legnani di Saronno con il punteggio di 83,4. Precede il Crespi di Busto Arsizio con un indice 81.75. Seguono il Pascoli di Gallarate (77,6) e il Cairoli di Varese (74,5) l’unico liceo esclusivamente classico della provincia di Varese.

Liceo scientifico

È ancora l’Arturo Tosi di Busto Arsizio alla testa della classifica provinciale con un indice di 87,8 ( tra le migliori anche in Lombardia). A ruota il Ferraris di Varese con 84,5. Quindi il Curie di Tradate con 83,3. Con 80,46 il liceo Grassi di Saronno.

Seguono a distanza il Leonardo da Vinci di Gallarate con 73, lo Stein di Gavirate con 71 e il Sereni di Luino con 70,1 di poco superiore al liceo Valceresio di Bisuschio che ha ottenuto 70,06. Chiude la classifica varesina il dalla Chiesa di Sesto con 67,67.

Tra i licei parificati lo scientifico Manfredini ha ottenuto 65 mentre il Marco Pantani di Busto Arsizio 33.

Scienze Umane

In testa alla classifica troviamo ancora il Legnani di Saronno con 67,7 punti, in leggero vantaggio rispetto al Manzoni di Varese che ha ottenuto 66,5 punti. Troviamo poi il Curie di Tradate con 66, il Crespi di Busto con 65,7, il Vittorio Sereni di Luino con 63,4.

Tra i parificati il Sacro Cuore di Gallarate co 48 e il santa Marta di Brissago valtravaglia con 47.

Liceo linguistico

Il liceo di Busto Daniele Crespi occupa la prima posizione con il punteggio di 77,3. Al secondo posto il Legnani di Saronno con 73,34 quindi arriva Varese con il Manzoni a 71,5 punti, quindi il Sereni di Luino con 66,8, il Marie Curie di Tradate con 64,1 e il Gadda Rosselli con 57,4.

Tra le parificate il Giambattista Vico di Varese con 59,3 e il Rosetum di Mesozoo con 59 punti.

Liceo Artistico

( non sono disponibili i dati di chi prosegue nelle Accademie delle Belle Arti)

Guida la classifica il Paolo Candiani di Busto Arsizio con 59,5 punti e, a seguire, il Frattini di Varese con 57 e il Don Milani di Tradate con 51,7.

Istituto Tecnico Economico

All primo posto il Carlo Volontè di Luino con 59,6 punti. Troviamo quindi l’Ite Tosi di Busto con 59,4, il Don Milani di Tradate con 59,3, il Montale di Tradate con 53,8, il Daverio Casula di Varese con 52,4, il Dalla Chiesa di Sesto Calende con 51,5 , lo Stein di Gavirate con 50,9, il Gadda Rosselli di Gallarate con 50,3, l’Is Valceresio di Bisuschio con 48, lo Zappa di Saronno con 47,8 e il Keynes di Gazzada Schianno con 44,3.

Tra i parificati, il Fermi di Castellanza con 21,5.

Istituto Tecnico tecnologico

I risultati migliori appartengono al Keynes di Gazzada Schianno che è il primo in provincia con 66,9 di punteggio. Quindi, arriva il Facchinetti di Castellanza con 58,6, lo Stein di Gavirate ( con l’indirizzo per geometri) con 54,4 e il Daverio Casula con l’indirizzo per geometri a 49,9. Chiude la classifica provinciale lo Zappa a Saronno con 46,24 punti.