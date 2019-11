Like a song, il libro che parla di procreazione assistita arriva a Luino

Dal sud al nord della provincia per parlare di procreazione assistita e per aprire un importante interrogativo sulla genitorialità.

E’ il percorso di Lorenzo Pisani che con il suo libro ‘Like a song’ affronta un tema di cui in Italia si discute sempre troppo poco, nonostante riguardi una fetta sempre maggiore di coppie, che per riuscire a diventare genitori si trovano ad iniziare l’iter di fecondazione assistita.

Dopo le presentazioni a Marnate e Busto Arsizio e il lungo viaggio verso Roma, dove l’autore ha conquistato l’interesse del pubblico, il libro approda ora sulle sponde del lago Maggiore, per l’esattezza a Luino, dove l’autore incontrerà i lettori per raccontare la sua vicenda e ciò che ne è scaturito.

In primis, il desiderio di aiutare chi è in difficoltà: i proventi delle vendite del libro andranno infatti all’associazione onlus La casa di Chiara che si occupa da anni di aiutare bambini malati.

Nelle pagine di “Like a song”, con uno stile leggero e aneddoti capaci di strappare un sorriso, il 38enne Pisani – ex assessore ai Servizi sociali del comune di Marnate – apre al lettore le porte del suo cuore, narrando dell’inizio della sua storia d’amore con la moglie Pamela, delle sue passioni per i motori e il calcio e di quando la coppia si sentì pronta per allargare la famiglia, incontrando però tante difficoltà.

L’esperienza e il dolore dei coniugi Pisani si sono così trasformati nelle pagine di ‘Like a song’, dove la loro storia è donata agli altri seguendo le note delle canzoni degli U2, passione dell’autore.

“La canzone di J Ax ‘Tutto tua madre’ ha contribuito a far sì che si discutesse della difficoltà di diventare genitori, ma non è concepibile che solo grazie ad un cantante si discuta di un argomento tanto importante – aveva dichiarato Pisani in un’intervista a VareseNews – Viviamo in un’Italia retrograda, in cui si fanno proclami sull’importanza della famiglia, ma manca l’intervento dello Stato in settori come l’aiuto alla procreazione medica assistita o lo snellimento delle pratiche di adozione. I problemi legati all’infertilità restano un tabù nel nostro Paese. Io stesso mi sono scontrato con i miei valori etici, religiosi e politici. Per questa ragione ho voluto raccontare la mia, la nostra storia, perché altri potessero sentirsi meno soli e aiutare chi vive questa esperienza”.

L’appuntamento è per venerdì 22 novembre a partire dalle ore 18:30 presso la Biblioteca Civica di Luino in piazza Risorgimento, dove la giornalista Santina Buscemi presenterà il libro insieme all’autore, Lorenzo Pisani. Presente il sindaco di Luino Andrea Pellicini. Ingresso libero.