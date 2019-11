“L’importanza di chiamarsi Ernest”: a Gerenzano arriva Oscar Wilde

Un viaggio tra la storia e la letteratura inglese di fine 800, nell’atmosfera della Londra vittoriana intrisa di problemi sociali e nella quale emerse la figura di Oscar Wilde, celebre scrittore e “poeta maledetto”.

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Gerenzano propone, sabato 23 novembre alle ore 21 presso il teatro parrocchiale San Filippo Neri di piazza De Gasperi, lo spettacolo teatrale “L’importanza di chiamarsi Ernest”, tratto dalla commedia di Wilde e inscenato dalla compagnia teatrale “FuoriScena”.

Una “commedia frivola per persone serie”, tanto sarcastica quanto delicata, come delicate sono le tematiche che l’opera tratta, ricca di situazioni comiche e imbarazzanti, ma pregna allo stesso tempo di contenuti legati alle problematiche della società di quel tempo. Una commedia ad oggi ancora amata, così come lo era, ed è tutt’ora, il personaggio di Ernesto, il protagonista, l’uomo irresistibile che tutte le dame inglesi avrebbero voluto avere. La regia sarà di Marco Bartolini, mentre le musiche sono affidate a Marco Castelli. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.