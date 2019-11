Lomazzo, a teatro per una serata di riflessione sul femminicidio

La Giornata internazione contro la violenza sulle donne è trascorsa da poco, ma il tema della violenza di genere resta sempre attuale e di grande importanza: la compagnia “I Nuovi del Mulino”, con il patrocinio del Comune di Lomazzo, propone per la serata di venerdì 29 novembre lo spettacolo “…Se potessero parlare…”, un’antologia di monologhi e canzoni, sul tema del femminicidio, “ove le vittime – per un momento – riprendono voce per raccontarsi”.

La regia sarà di Roberta Artioli, lo spettacolo sarà costituito dall’adattamento dei testi originali di Serena Dandini, Valerio di Piramo e Diego Cugia.

L’evento si terrà alle ore 21 al teatro Rocchetta di Lomazzo, l’ingresso è ad offerta libera. E’ possibile prenotare il proprio posto presso la cartoleria Simona di via Manzoni a Lomazzo, o sul sito www.eventbrite.it .