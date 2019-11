A Lonate Ceppino una panchina rossa per Laura Prati e le donne vittime di violenza

Si è tenuto oggi al municipio di Lonate Ceppino l’inaugurazione della ‘Panchina Rossa’ in ricordo della sindaca di Cardano al Campo, Laura Prati, uccisa brutalmente il 2 luglio del 2013 da Giuseppe Pegoraro, ex vicecomandante dei vigili urbani. L’uomo è stato condannato in via definitiva all’ergastolo lo scorso febbraio.

Presenti alla cerimonia i familiari di Laura, il marito e i due figli, e il sindaco di Lonate Ceppino, Emanuela Lazzati, che ha spiegato il duplice valore del monumento: «La targa sulla panchina riporta il numero nazionale antiviolenza 1522» ha ricordato la prima cittadina.

«Oltre quindi ad essere un momento di riflessione, vuole essere uno strumento utile per chi ne avesse bisogno di sapere come iniziare un percorso di fuoriuscita dalla violenza. Oltre a rappresentare un monumento civile di significato immediato, la panchina rossa ha anche un valore aggiunto di ricordare che la violenza sulle donne si combatte tutto l’anno, non solo il 25 novembre».