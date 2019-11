Lotta all’evasione, Finanza e agenzia delle entrate all’incontro formativo

Nella giornata di venerdì 8 novembre 2019 si è svolto, presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, un incontro di natura operativa tra la Guardia di Finanza e la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, al quale hanno partecipato Ufficiali e Finanzieri verificatori e Capi Area, Capi Team ed alcuni Funzionari dell’Agenzia

fiscale.

La Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate e il Comando Provinciale effettuano regolarmente riunioni di carattere tecnico-operativo finalizzate a migliorare ogni possibile forma di collaborazione ed attuare efficaci sinergie, in tutti i casi

connotati da profili di obiettiva complessità e difficoltà nell’applicazione della normativa tributaria o quando si profila la formalizzazione di rilievi di consistente entità.

L’incontro odierno – come evidenziato dal Direttore Provinciale delle Entrate Dott. Antonio Silipo sottolineandone l’importanza strategica – si è svolto in aggiunta ai consueti incontri ed è consistito in un vero e proprio confronto professionale specificamente orientato su alcune verifiche fiscali eseguite dai Reparti della Guardia

di Finanza ritenute maggiormente significative.

Al riguardo, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Gen. B. Marco Lainati, ha sottolineato che l’incontro operativo odierno è stato, per tutto il personale coinvolto, un arricchimento operativo, culturale e professionale, che favorirà ulteriormente il rispetto del principio della collaborazione e della buona fede a cui sono improntati i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria, a tutela dei contribuenti onesti.

La puntuale applicazione delle disposizioni che disciplinano il coordinamento tecnico-operativo persegue il fine di elevare ulteriormente il livello qualitativo delle verbalizzazioni, tendendo quanto più possibile a ridurre gli scostamenti di valore tra la base imponibile constatata e quella accertata.