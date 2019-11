Lugano si veste di luci e colori: tutti gli eventi di Natale

Dal 30 novembre Lugano si trasforma e si veste di luci, suoni e colori del Natale. Un’edizione ricca di novità che vedrà Lugano trasformarsi nella “Città del Natale”, attraverso una formula organizzativa che coniuga pubblico e privato. Oltre ai tradizionali mercatini, a proposte gastronomiche, spettacoli musicali, animazioni per i bambini e la grande festa di Capodanno, l’evento si arricchirà di una pista di ghiaccio, di uno scivolo per slittini e snowtube, proiezioni architetturali e decorazioni luminose sulle pareti dei palazzi del centro cittadino e un presepe a grandezza naturale. Un programma intenso che accompagnerà i visitatori fino all’Epifania.

Roberto Badaracco, capo Dicastero cultura, sport ed eventi della Città di Lugano, sottolinea l’importanza della manifestazione: “Il Natale è per definizione la festa della famiglia, un momento magico ed incantevole da passare con le persone a noi più care. La città, in questo periodo più che mai, vuole aprirsi a cittadini e turisti e diventare lo scenario ideale in cui vivere esperienze emozionali particolari, arricchenti e di completo svago. Questa edizione introduce un totale cambio di paradigma e di approccio, di cui siamo molto soddisfatti, che persegue unicamente il miglioramento delle offerte e soprattutto della qualità globale del villaggio del Natale. In particolare quest’anno alle solide tradizioni si uniscono sorprendenti novità, in un connubio tra pubblico e privato che garantirà alla manifestazione impulsi sempre nuovi anche per le prossime edizioni.”

Come da tradizione, domenica 1 dicembre tutti i bambini saranno attesi alle ore 18:00 i Piazza della Riforma per assistere al magico momento dell’accensione dell’albero di Natale, che sarà presentato da Julie Arlin e si svolgerà alla presenza delle autorità cittadine. Per l’occasione, a partire dalle 17:30 ai bimbi presenti verrà distribuito un simpatico regalo gentilmente offerto da LIDL e BancaStato. Ad accompagnare questo magico momento le note dei Melody Tibbits & The Cade che suoneranno in piazza fino alle 19:30.

IL MERCATINO DI NATALE

Centro Città

30.11 – 23.12 | 11:00 – 19:00

24.12 | 11:00 – 17:00

Profumo di dolci natalizi, vin brulè e tante specialità gastronomiche, come anche prodotti di artigianato e decorazioni: questo e molto altro offrono le 65 tradizionali bancarelle dal tetto rosso che si dipanano da via Nassa fino a Piazza Dante. Inoltre, in Piazza Manzoni in una cornice ricca di addobbi natalizi, saranno presenti oltre 40 casette di legno che regaleranno tante sorprese per lo shopping natalizio dei visitatori.

CHALET DEL GUSTO

Piazza della Riforma

30.11 – 06.01 | dalle 16:00

Un punto di ritrovo completamente dedicato alla gastronomia sotto l’albero. Una meta ideale per una cioccolata calda, per bere un aperitivo in compagnia o per degustare cocktail invernali, il tutto accompagnato da sfiziosità culinarie e da un sottofondo musicale. Questa la ricetta degli chalet del gusto che animeranno le serate invernali di cittadini e turisti.

NOVITÀ: PISTA GHIACCIO E SCIVOLO PER SLITTINI 01.12 – 06.01

Piazza Rezzonico

Orari: Da lun a gio: 11:00 – 20:00 ve/sa/do e festivi: 11:00 – 23:00

Aperture straordinarie: 24.12: 11-01:00

31.12: 11:00-02:00 06.01: 11:00-18:00

L’area del lungolago antistante il Municipio ospiterà una pista da ghiaccio di 14×25 mt e non distante verrà collocato uno scivolo per slittini e snowtube di dimensioni 5x5x30mt. Lo snowtubing è una novità per Lugano, un’offerta che entusiasmerà soprattutto i giovanissimi che potranno lanciarsi sulla pista innevata a bordo di gommoni. Nel villaggio organizzato attorno alla pista verranno organizzati ogni giorno diversi eventi. Il calendario completo è disponibile sul sito e sulla brochure dedicata.

NOVITÀ: DECORAZIONI LUMINOSE

01.12 – 06.01

Per immergere la città nei colori della magia natalizia, Piazza della Riforma e i suoi edifici saranno coinvolti in uno scenografico e suggestivo festival di proiezioni architetturali. Effetti incantevoli che illumineranno le vostre serate.

NOVITÀ: PRESEPE A GRANDEZZA NATURALE

Centro città

01.12 – 06.01

Il centro cittadino ospiterà un presepe a grandezza naturale realizzato dalla famiglia Cantamessi, artigiani presepai le cui opere sono state scelte per allestire il Presepe del Vaticano.

VILLAGGIO DI NATALE DEGLI GNOMI

Piazza Manzoni

30.11 – 06.01 | 11:00 – 19:00

Giorni e orari di apertura straordinari del Villaggio: MER 25.12, GIO 26.12 e MER 01.01 | 14:00 – 19:00

Quest’anno il Villaggio di Natale allestito in Piazza Manzoni sarà avvolto da un’atmosfera ancora più suggestiva e coinvolgente grazie alla presenza di tanti piccoli gnomi giunti in città per addobbare e preparare il Natale. Sarà divertente andare alla ricerca degli gnomi nascosti tra le casette del mercatino, oppure sorprenderli mentre caricano i balocchi per i bambini, o assisterli mentre impastano i biscotti di natale, o cercarli nelle loro piccole dimore tra gli alberi. I più piccini potranno poi immergersi in uno spazio a loro dedicato a misura di… gnomo! e potranno così imparare qualcosa in più sulla vita di queste simpatiche creature dei boschi! All’interno del Villaggio troverete un caldo e magico chalet di Natale dove verranno organizzate tante divertenti attività per i bambini: lavoretti, racconti, spettacoli di magia, spettacoli musicali, truccabimbi, merende golose e l’immancabile foto con Babbo Natale il 24 dicembre!

VILLAGGIO FAMILY ALL’EX ASILO CIANI

21.12 – 06.01 | 14:00 – 18:00

ex Asilo Ciani

A grande richiesta, dopo il successo del Villaggio Family estivo al Palazzo dei Congressi, l’ex Asilo Ciani si trasformerà in un meraviglioso Villaggio di Natale dedicato alle famiglie con tantissimi giochi per ogni età. Aperto tutti i giorni dalle 14:00 alle 18:00. Ingresso gratuito. Organizzato in collaborazione con Ospedale del Giocattolo e Centro Sfera Bianca.

ALLEY OF LIGHT

Piazza Luini LAC

30.11 – 06.01

Il cuore dell’installazione luminosa Alley of Light è uno spazio poco più ampio di un corridoio, circondato da duemila lucine fatte a mano che formano una matrice tridimensionale sorprendente. Per mezzo di un algoritmo che regola l’intensità delle singole lampadine, il passaggio s’illumina e si oscura costantemente, creando una coreografia luminosa ispirata alla natura ondulatoria della luce filtrata dall’acqua, che immerge il passante in una suggestiva esperienza.

ATICREA

Piazza Manzoni

13.12 – 24.12 | 11:00 – 19:00

Gli artigiani di Aticrea, associazione ticinese artigiani artisti, saranno presenti al mercato di Natale con i loro prodotti. Potrete vederli al lavoro in diversi momenti della giornata ed intrattenervi con loro: saranno felici di mostrarvi e spiegarvi le loro creazioni e le loro abilità. In alcuni momenti verrà presentato l’interessante progetto inerente la coltivazione e lavorazione del lino in Malcantone. aticrea.ch

SCAMBIO DI AUGURI CON LA POPOLAZIONE

Piazza della Riforma

19.12 | 18:00

Il Municipio di Lugano e i membri del Consiglio Comunale invitano i cittadini in Piazza della Riforma per il tradizionale scambio di auguri natalizi, nel corso del quale sarà gentilmente offerto panettone e vin brulé da parte degli Chalet Gastronomici.

PRESEPE SOMMERSO

Riva Albertolli

22.12 – 06.01

Gli Amici del Presepe Sommerso posano nel lago le tipiche figure del presepio: Maria, Giuseppe, Gesù Bambino e i Magi. Fino al 6 gennaio sarà possibile ammirare queste statue, che di giorno sembrano svanire nell’acqua e di sera fluttuano alla luce di potenti fari. Il 22.12, dalle ore 17:00, ritrovo con panettone e vin brulé offerto, a seguire esibizione del coro e benedizione del Gesù bambino con fiaccolata sul lago con barche illuminate. Alle ore 18:00 accensione del presepe. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Sezione pesca golfo di Lugano, Centro sportivo subacqueo Lugano sub, Società federale ginnastica Lugano e Amici del lago Ceresio.

IL VEGLIONE SI SAN SILVESTRO Piazza della Riforma

31.12 | 21:30 – 02:30

CITTÀ DI LUGANO

Una grande festa in piazza per accogliere insieme il nuovo anno. Rete Tre animerà la serata con i suoi DJ e con la musica dal vivo dei Make Plain (power folk) e dei Midnight Lovers and the Horny Horns (rockabilly).

CERIMONIA DI CAPODANNO

Palazzo dei Congressi

01.01 | 11:00

La Città di Lugano darà il benvenuto al Nuovo Anno con un vivace programma. Come da

tradizione, alle ore 11:00 partirà il corteo che da Piazza della Riforma raggiungerà il Palazzo dei Congressi, dove si svolgerà la cerimonia di scambio degli auguri, animata da intermezzi artistici e musicali. Ad accogliere i cittadini, oltre alle autorità, ci sarà lo storico e pittoresco Corpo dei Volontari Luganesi. Seguirà un aperitivo offerto alla popolazione.

ARRIVO DEI RE MAGI Piazza della Riforma 06.01 | 11:15

Il Circolo Ippico degli Ufficiali organizza l’arrivo dei Re Magi in Piazza della Riforma con distribuzione gratuita di bevande e mandarini. Melchiorre, Baldassarre e Gaspare, accompagnati dai beduini, sfileranno in corteo lungo le strade del centro cittadino. I tre Magi regaleranno ai più piccoli tante leccornie per festeggiare l’Epifania. I presenti potranno provare anche l’ebbrezza di andare a cavallo insieme a un Re.

GRANDE CONCORSO A PREMI

Concorso natalizio della Società dei Commercianti di Lugano, in palio tre grandi premi in buoni acquisto del valore di CHF 1’000.–, 500.– e 250.– e assegnazione di ulteriori sorprese. Si partecipa compilando le cartoline disponibili nei negozi affiliati. L’estrazione verrà effettuata a metà gennaio.

SHOPPING: APERTURE STRAORDINARIE DOMENICA 08.12 | 10:00 – 18:00 DOMENICA 15.12 | 10:00 – 18:00 DOMENICA 22.12 | 10:00 – 18:00

Il programma completo degli eventi del Villaggio di Natale è disponibile nella brochure dedicata al Natale. Ricordiamo che anche quest’anno il programma degli eventi natalizi si estenderà oltre il centro cittadino, coinvolgendo anche i diversi quartieri di Lugano che contribuiranno significativamente al ricco cartellone natalizio con proposte di vario genere.