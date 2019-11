Maccianti, Tavolazzi e Gatto inaugurano Jazz’Appeal al Melo

Venerdì 6 dicembre, alle ore 21.30, alla Sala Planet di Gallarate, in via Magenta 3, prende il via la rassegna Jazz’Appeal, storico appuntamento per tutti gli appassionati del grande jazz, giunta alla XX stagione. Ad aprire la programmazione 2019/2020 saranno degli artisti a dir poco straordinari: Francesco Maccianti al piano, Ares Tavolazzi al contrabbasso e Roberto Gatto alla batteria.

Formatosi con Franco D’Andrea a Siena, Francesco Maccianti (fiorentino di nascita) ha avuto modo di intrattenere una straordinaria attività concertistica insieme a colossi italiani (Pietro Tonolo, Maurizio Giammarco, Larry Nocella, Paolo Fresu, Luca Flores, Sandro Gibellini, Giovanni Tommaso, Flavio Boltro) e stranieri (Eddie Lockjaw Davis, Harry Sweets Edison, Sal Nistico, Joe Chambers etc.). Ha fatto stabilmente parte del Quartetto di Massimo Urbani (con Enzo Pietropaoli e Giampaolo Ascolese) e dell’Orchestra del C.A.M. sotto la direzione di Bruno Tommaso e di Enrico Rava.

Il trio di cui è ideatore e titolare lo vede accanto a due maestri dei rispettivi strumenti, come Ares Tavolazzi (contrabasso) e Roberto Gatto (batteria), protagonisti indiscussi della musica italiana. Pianoforte, basso e batteria: meccanismo delicatissimo, non solo sul fronte strumentale, ma soprattutto mentale, dove gli equilibri e il feeling risultano elementi funzionali alla piena riuscita dell’esecuzione. E in questo tutto funziona benissimo, lasciando un senso di sincerità, di pulizia, lontano da sperimentazioni e freddi intellettualismi, ma valorizzando la melodia senza banalizzarla, ottenendo così un lirismo meditativo vitale. Il tocco di Maccianti – anche raffinato compositore – è limpido e non nascondendo amori che vanno da Ellington e Monk fino a Jarrett. Meriti tutti condivisi con una ritmica impeccabile, solida, creativa. Tavolazzi e Gatto condividono con Maccianti un percorso ricco di idee e cura dei dettagli, così da rendere ogni esibizione altamente godibile.

JAZZ’APPEAL 2019/2020

c/o Sala Planet, via Magenta 3, Gallarate (VA) Tel. 0331 708224,

e-mail: segreteria@jazzappeal.it, sito web www.jazzappeal.it – FB