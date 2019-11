Malore per Kankkunen, salta l’incontro al Jrc

Jrc è dispiaciuta di dover comunicare l’annullamento di un appuntamento atteso con due campioni del Rally, Kankkunen e Biasion. A causa di problemi di salute imprevisti, Juha Kankkunen non ha potuto viaggiare oggi e quindi non è arrivato in Italia. Le sue condizioni sono stabili ma in questo momento è ancora ricoverato all’ospedale e dovrà rimanerci ancora per un paio di giorni per completare una serie di esami.

Di conseguenza, l’evento previsto per oggi 6 novembre ad Ispra è posticipato a data da definire. Il comitato organizzativo del semestre finlandese e Rally dei Laghi cercheranno di trovare una quanto prima una nuova data, compatibilmente con le condizioni di salute del campione finlandese.