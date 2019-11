Manutenzione straordinaria, due cavalcavia chiusi fino al prossimo giugno

A Castelletto Ticino i cavalcavia di via Beati e via Fermi rimaranno chiusi fino al prossimo 21 giugno.

A renderlo noto è stato lo stesso comune piemontese tramite un’ordinanza dello scorso venerdì condivisa e apparsa anche sui social network. Dai controlli periodici effettuati da parte di RFI sono infatti emerse criticità sullo stato di conservazione che hanno di fatto obbligato a una lunga chiusura dovuta a “interventi di manutenzione straordinaria”.

L’amministrazione fa inoltre sapere che «sarà garantito il passaggio pedonale sui due cavalcavia dalle ore 5:00 alle ore 23:00 e che non sarà possibile accedere dal Sempione in via Riale, che manterrà comunque il doppio senso di marcia».