Maratona di New York: l’impresa di Milani e tutti i tempi dei varesotti

È un esperto atleta varesotto il migliore italiano alla Maratona di New York disputata domenica 3 novembre e vinta dal keniano Geoffrey Kamrowor con il tempo di 2h08’13”. Massimiliano “Massi” Milani, 47 anni nato a Varese e residente a Gorla Minore è stato autore di una prestazione straordinaria chiudendo la maratona in 2h27’30”, in 54a posizione assoluta, secondo nella sua categoria di età.

Il portacolori dell’Atletica San Marco, classe ’72, è riuscito anche nell’impresa di migliorare il proprio primato personale sulla distanza dei 42,195 chilometri, cosa non semplice visto che la gara della Grande Mela non è certo la più semplice per far registrare un record vista la conformazione del percorso e il clima non sempre ottimale in cui viene disputata.

Milani non è stato l’unico varesotto a chiudere la gara newyorchese al di sotto delle 3 ore: il risultato è stato centrato anche da Alberto Rossi di Arsago Seprio, capace di chiudere 618° in 2h49’47 come 26° italiano e 38° nella stessa classe dell’atleta gorlese. Sul podio “virtuale” tra gli atleti dei Sette Laghi ci sono anche il comeriese Luca Beltrami e il varesino Luca Zanetta, arrivati pressoché appaiati in 3h25’23” (anche se tra di loro ci sono sei posizioni di differenza, visto l’affollamento con quel crono).

La migliore delle donne, tra le iscritte della nostra provincia, è stata invece la bustocca Chiara Corio, 32 anni della Marathon Bellinzago: per lei un tempo di poco superiore alle 4 ore (4h06’45”). Qualche minuto (4.12) in più invece per la saronnese Patrizia Azzani mentre la gallaratese Claudia Gradi ha chiuso in 4.19. Curiosità: al traguardo è transitata anche Sarah Nidoli, residente a Galliate Lombardo, che anni fa fu per breve tempo anche assessore allo sport del Comune di Varese.

A seguire l’elenco completo dei varesotti che hanno portato a termine la Maratona di New York 2019; abbiamo preso in considerazione tutti gli atleti (40) che hanno indicato il comune di residenza in modo corretto. Se ci fossero altri partecipanti della nostra provincia non compresi, potete mandarci una segnalazione all’indirizzo sport@varesenews.it.

MENO DI TRE ORE

54 – Massimiliano MILANI (Gorla Min.) – 2.27.30

618 – Alberto ROSSI (Arsago S.) – 2.49.47

MENO DI QUATTRO ORE

5.020 – Luca BELTRAMI (Comerio) – 3.25.23

5.026 – Luca ZANETTA (Varese) – 3.25.23

6.080 – Andrea PIERANGIOLI (Varese) – 3.29.40

8.420 – Luca FERRETTI (Gallarate) – 3.39.06

13.467 – Rosario MANTO (Busto A.) – 3.54.53

13.483 – Pietro A. TUZZOLINO (Busto A.) – 3.54.56

13.575 – Giuseppe INTROINI (Laveno M.) – 3.55.07

14.177 – Pietro FELLEGARA (Comabbio) – 3.56.32

MENO DI CINQUE ORE



17.729 – Rocco SANTORO (Saronno) – 4.05.35

18.159 – Chiara CORIO (Busto A.) – 4.06.45

18.342 – Marco REMONDINI (Tronzano) – 4.07.16

18.703 – Giovanni MASERA (Gavirate) – 4.08.12

20.214 – Patrizia AZZANI (Saronno) – 4.12.25

21.997 – Pietro SPETALE (Saronno) – 4.16.56

22.558 – Alessandro LANCENI (Lonate P.) – 4.18.21

23.040 – Claudia GRADI (Gallarate) – 4.19.35

23.574 – Alberto BARATELLI (Varese) – 4.20.58

23.866 – Roberto MONTESI (Varese) – 4.21.45

27.008 – Sarah NIDOLI (Galliate L.) – 4.29.43

27.384 – Matteo MORONI (Sesto C.) – 4.30.38

27.482 – Daniele COLOMBO (Busto A.) – 4.30.53

28.473 – Adele FERRO (Clivio) – 4.33.36

28.738 – Stefano GIANI (Saronno) – 4.34.20

31.627 – Stefano BARUFFATO (Varese) – 4.42.27

32.005 – Silvano TRAPELLA (Varese) – 4.43.28

33.184 – Susy MILANI (Sesto C.) – 4.46.50

35.769 – Daniela BELOMETTI (Viggiù) – 4.54.28

37.068 – Maurizio VEZZARO (Cassano M.) – 4.58.09

37.844 – Rocco GIGANTE (Saronno) – 5.00.36

37.850 – Gemma SETTEMBRINI (Saronno) – 5.00.37

38.806 – Manuel BELTRAMI (Azzate) – 5.04.22

39.759 – Paolo MACCHI (Castronno) – 5.08.13

40.483 – Marta PERETTI (Cardano al C.) – 5.11.16

43.092 – Francesco L. MAZZETTI (Cardano al C.) – 5.23.20

43.958 – Paola GHIRINGHELLI (Varese) – 5.27.40

45.559 – Raineri PEREGO (Busto A.) – 5.36.34

IN SEI ORE

48.853 – Luna TOVAGLIERI (Busto A.) – 6.00.03

49.301 – Paola PISTOCCHINI (Busto A.) – 6.04.44

COSI’ NEGLI ANNI SCORSI: 2016 – 2015 – 2014 – 2011 – 2010