Marcatempo, lo strumento definitivo per le rilevazioni di presenza sul posto di lavoro

L’assenteismo e la scarsa organizzazione possono penalizzare non poco le performance della tua impresa. Controllare gli spostamenti dei propri dipendenti ottimizza l’efficienza e riduce i costi aziendali. Winit offre un Sistema di rilevazione presenze che ti aiuta a gestire il personale in modo semplice ed intuitivo.

I marcatempo

Rilevare le presenze dei propri dipendenti è diventato molto semplice, la tecnologia ci propone tantissime soluzioni che si adattano ad ogni tipo di impresa o di lavoratore. Tutto ciò è reso possibile dal marcatempo, ovvero un dispositivo che permette di rilevare l’entrata e l’uscita del dipendente oppure di registrarne ogni movimento. Winit offre vari tipi di marcatempo, per venire incontro alle esigenze di ogni impresa:

Badge timbracartellino: è la soluzione più semplice per registrare le entrate e le uscite dei dipendenti in ambienti di ufficio. I dipendenti vengono forniti di tessere che se avvicinate al dispositivo posto all’entrata dell’edificio segnano l’entrata e l’uscita trasmettendo i dati direttamente al software di gestione del personale.

Marcatempo portatili: Nel caso in cui i vostri lavoratori operino in esterno, potete monitorare la loro posizione tramite dispositivi marcatempo portatili dotati di GPS. Il software sarà in grado di rilevare precisamente la posizione del dipendente a intervalli di tempo prestabiliti in modo da garantire la privacy del lavoratore ma al tempo stesso di monitorarlo senza infrangere la legge.

ClockApp: Una soluzione economica e semplice è ClockApp, un'applicazione che permette di trasformare ogni smartphone in marcatempo sfruttando la tecnologia Gps già inserita nel dispositivo. ClockApp permette anche di registrare ingressi tramite NFC o la scansione di un QRCode, inoltre per lavori in cantiere non è necessario che ogni dipendente sia dotato di marcatempo poiché l'app monitorerà il caposquadra. ClockApp comunica direttamente con il software di gestione Powerweb e permette anche lo scambio di informazioni tra sede centrale e dipendenti fuori sede.

Un software su misura

La gestione del personale è estremamente facilitata da un dispositivo di rilevazione presenze ed è semplificata dal software Powerweb che si integra perfettamente con il software della vostra azienda e vi permetterà:

la gestione delle schede anagrafiche dei clienti, di fornitori, collaboratori e i vari luoghi di lavoro.

La registrazione e la gestione dei dati anagrafici dei lavoratori dipendenti e coordinare la loro associazione a dispositivi come marcatempo, timbracartellini, badge.

registrare anomalie negli ingressi o nelle registrazioni e di provvedere alla correzione.

la registrazione semplice di più ingressi contemporaneamente e di segnare assenze con le relative motivazioni.

Le funzioni elencate sopra sono solamente una base di partenza su cui poi poter sviluppare Powerweb integrando le funzioni che meglio si adatteranno alla vostra impresa.

Abbatti i costi e semplifica

La vostra azienda, con l’aiuto di un dispositivo di rilevazione presenze, noterà un risparmio nel costo della gestione del personale poiché l’ufficio Risorse Umane riceverà i dati in modo diretto e preciso riducendo al minimo il margine di errore e risparmiando tempo prezioso. Anche per i dipendenti sarà molto più semplice registrare i loro spostamenti grazie a marcatempo, timbracartellini o ClockApp. Il sistema Winit rispetta le leggi sulla privacy e tutela i lavoratori limitando il monitoraggio della posizione ad orari prestabiliti nella giornata lavorativa senza invadere la sfera privata del dipendente in modo da garantire la serenità dell’ambiente di lavoro.