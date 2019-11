Martinenghi e Castiglioni convocati per gli Europei in vasca corta

Ci saranno anche Nicolò Martinenghi e Arianna Castiglioni ai prossimi Campionati Europei in vasca corta che si svolgeranno dal 4 all’8 dicembre a Glasgow.

I due atleti varesotti sono stati convocati dal selezionatore azzurro Cesare Butini, che ha spiegato ad Ansa: «Le convocazioni sono in linea con lo spessore del nostro movimento. La squadra è, come sempre, di un notevole livello tecnico e prevede la presenza di atleti esperti e giovani. Ci saranno tutti i nostri atleti migliori».

Sarà importante fare bene a Glasgow non solo per onorare la XX edizione degli europei in vasca corta, ma anche perché dal 12 al 14 dicembre a Riccione ci saranno i Campionati Assoluti, prima occasione per guadagnare il pass olimpico.