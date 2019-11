Mastini, arriva il Bressanone: chi vince si lascia la crisi alle spalle

Le tre sconfitte consecutive subite negli ultimi dieci giorni – contro Valdifiemme, Pergine e ValpEagle, nell’ordine – hanno stoppato la corsa di vertice dei Mastini Varese che, ora, si trovano a dover riannodare i fili con il successo nel delicato incontro casalingo contro il Bressanone. L’appuntamento è per il tardo pomeriggio del sabato (16 novembre, ore 18,30) ed è atteso con ansia e curiosità da tutti coloro che hanno a cuore i colori gialloneri.

Che il campionato fosse equilibrato lo si sapeva, ma è chiaro che – l’appetito vien mangiando – gli otto successi consecutivi della squadra di Da Rin avevano alzato di parecchio le aspettative dei tifosi che oggi devono fare i conti con una sorta di “ritorno alla realtà”. Quella cioè di un Varese forte ma non cannibale, che ha bisogno di girare a pieno ritmo in ogni occasione per evitare cattive sorprese.

«Nell’arco di una stagione, specie nell’hockey, ci sono momenti di up and down: non eravamo campionissimi prima e non siamo scarsi oggi – è il parere di Edoardo Raimondi alla vigilia del 12mo match dell’annata – Questi momenti di flessione sono un insieme di più fattori: fisici, psicologici e tecnico-tattici. Fisicamente ora non siamo al top, perché siamo partiti forte e siamo sul ghiaccio da due mesi in continuazione. Inoltre ci sono volte in cui tutto gira nel verso giusto, altre invece tutto pare andare in direzione opposta, soprattutto nei momenti chiave della partita. Non riusciamo a segnare quando è il momento di farlo e questo ci porta ad avere tanto dispendio dal punto di vista mentale. E poi, a livello tattico, prendiamo troppe penalità e quindi siamo costretti troppo spesso a difenderci con l’uomo in meno: ciò condiziona la fase d’attacco e ci fa stancare di più».

Raimondi in azione al PalAlbani / foto R. Gernetti

Il Bressanone, tra l’altro, non si annuncia come avversario morbido: i Falconi sono oggi al quinto posto, ma nelle prime giornate sono saliti fino alla terza piazza prima di perdere diversi colpi. Gli altoatesini vengono infatti da una striscia di cinque sconfitte (pur se con tre punti all’attivo) che ha complicato il loro cammino e sono dunque alla ricerca di una vittoria per svoltare. Hanno giocatori in grado di colpire come Bona, Demetz o Sottsass (anche se l’attacco non ha grandi numeri) e soprattutto appaiono solidi in fase difensiva dove solo il Merano capolista ha fatto meglio.

«Io intanto sono fiducioso – è ancora il parere di Raimondi, capitano dei Mastini – perché già in Val Pellice ho visto un Varese gagliardo, combattivo. Dobbiamo rimanere molto umili: sappiamo che le attese sono alte ma noi siamo compatti e abbiamo una formazione forte. Pensiamo a un impegno per volta e non vediamo l’ora di tornare al PalAlbani dove purtroppo abbiamo perso le ultime due gare. I successi e la crescita passano anche da momenti meno facili, come questo».

PRONTE LE SCIARPE – Per i tifosi intanto, oltre alla promozione congiunta con la Pallacanestro Varese per gli sconti sui biglietti del match (cliccate sul box sottostante), è pronta una novità. Sono infatti a disposizione le nuove sciarpe giallonere realizzate appositamente per questo campionato: si possono acquistare al banchetto del merchandising posizionato all’ingresso alla pista del PalAlbani, all’interno della porta che si trova accanto alle casse.