Matteo e Federica, dall’Icma al primo film indipendente

Uniti dalla passione per il cinema, alcuni studenti dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, hanno creato autonomamente il film dal titolo “Articolo 640. Con la giusta cifra accettano tutti”.

Il progetto, scritto, diretto e montato da Matteo Ballarati e Federica Crippa, grazie alla collaborazione di Emotional Dance A.S.D. sarà proiettato alle 21:00 venerdì 15 al cineteatro San Giovanni Bosco (via Bergamo 12, Busto Arsizio).

La Cactus Production di Matteo e Federica, specializzata in spot e cortometraggi, andrà per la prima volta in scena con un film frutto di più di un anno di lavoro che «ripagherà tutti gli sforzi; oltre che una premiere, sarà un festeggiamento dedicato a tutti coloro che hanno preso parte al progetto» hanno sottolineato gli autori.

Ad arricchire la serata, il red carpet delle 20:30 e il commento del cast e della troupe.

Per info contattare: info@cactusproduction.it; le prevendite sono acquistabili presso Enoshop Bar Franco (via XX settembre 8).