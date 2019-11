Un riconoscimento per l’attività di promozione sportiva e i risultati ottenuti sul campo di gara.

Lunedì 25 novembre a Milano a Palazzo Lombardia si è tenuta la cerimonia di consegna delle onorificenze regionali del Coni. Su indicazione della Fisr (Federazione italiana sport rotellistici) è stata consegnata la medaglia di bronzo al valore tecnico sportivo a Nicolas Cicchitti, fondatore dello Skating Club Saronno.

L’associazione è stata fondata da Cicchitti più di 40anni fa (anniversario celebrato nel 2018): «Siamo tutti orgogliosi e felici di questo riconoscimento per il tanto impegno ed entusiasmo che Nicolas ha sempre messo nel mondo del pattinaggio artistico a rotelle! Ancora una volta viva Nicolas da tutta la Skating Club Saronno», si legge sulla pagina Facebook della società.

Nata nel 1978, ha portato il pattinaggio artistico a rotelle a Saronno. Organizza corsi per bambini dai 4 anni compiuti sino agli adulti nella palestra della scuola A. Moro viale Santuario 13, Saronno (dietro la chiesa) il martedì e giovedì dalle 17:30, nella palestra della ex-scuola Pizzigoni via Parini 54, Saronno (vicino la piscina) il martedì dalle 16:45 e nella palestra della scuola Damiano Chiesa via Buraschi 9 Cascina Ferrara Saronno il lunedì dalle 16:45.