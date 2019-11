Merlett e Contentinetal, è il giorno del passaggio di consegne ufficiale

Merlett Tecnoplastic e Continental siglano il matrimonio al Teatro di Varese.

Con una giornata che conclude il percorso di acquisizione da parte della multinazionale tedesca del pacchetto azionario dell’azienda di Daverio fondata nel 1952 dai fratelli Ariberto e Giancarlo Tamborini.

Tutti i dipendenti, circa 510 persone, sono stati invitati a partecipare alla giornata. Dagli esordi del primo stabilimento di Varese, dove lavoravano 6 dipendenti, Merlett è passata agli attuali tre siti produttivi, Daverio (il principale), Varano Borghi e Rancate nel Canton Ticino, a cui si sono aggiunte 12 filiali estere, per un totale di 510 dipendenti.

Merlett Tecnoplastic spa farà parte di Contitech, una divisione del gruppo tedesco, con 578 milioni di fatturato e 2750 dipendenti. Un’operazione industriale che consente a Continental di acquisire un prodotto di altissima qualità e con esso una rete consolidata di filiali che diventano un asset strategico per il mercato europeo, e alla Merlett di continuare a crescere. Continental, fondata ad Hannover (Germania) nel 1871, attualmente dà lavoro a 178.000 dipendenti in 269 filiali dislocate in 46 paesi diversi.