Il mondo del ciclismo varesino si dà appuntamento a Besozzo

Tradizionale appuntamento di fine stagione per tutto il mondo del pedale: sabato 23 novembre torna per il 21° anno consecutivo (la prima edizione risale al 4 dicembre del ’99!) il “Gran gala del ciclismo varesino”, ospitato quest’anno per la prima volta dalla bella sala del Teatro Duse di Besozzo, in via Eleonora Duse 12.

L’evento, voluto da Ciclovarese, è realizzato in collaborazione con il comitato provinciale della Federciclismo e con il Comune di Besozzo; nel corso della serata si alterneranno sul palco numerosi corridori, dirigenti e personaggi dell’ambiente ciclistico per le premiazioni di rito.

In particolare, sfileranno tutti i varesotti che hanno ottenuto nel corso della stagione un titolo nelle diverse specialità ciclistiche. Spazio anche al Trofeo Rosa – Memorial Carolina Dalla Bona, alle premiazioni dei migliori atleti inseriti nella graduatoria del Supervaresino, ai primi cinque classificati della Ciclovarese Challenge. E ancora: premi speciali per i Varesini dell’Anno mentre tra i dirigenti sarà assegnato il Memorial Alessandro Stocchetti.

La serata (a ingresso libero) servirà anche a “tirare la volata” a un altro appuntamento ormai longevo e molto atteso in ambito locale e non solo, la Pedala con i Campioni che si terrà come ogni anno al Brinzio nella mattinata dell’8 dicembre.