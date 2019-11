Mozart, Haydn e Beethoven nel concerto dell’Orchestra Filarmonica Europea

Il 24 novembre alle 21 al Teatro Condominio di Gallarate l’Orchestra Filarmonica Europea ( giunta al 30° anno di attività) terrà un concerto nell’ambito di “Duemilalibri”, la rassegna gallaratese giunta alla XIX edizione.

L’orchestra presenta un programma sinfonico che comprende i brani: W.A.Mozart Sinfonia K550 in sol minore F.J.Haydn Concerto in Re magg. per violoncello e orchestra, solista Sandro Laffranchini, primo violoncello del Teatro alla Scala; L.van Beethoven Concerto n. 3 per pianoforte e orchestra in do minore op.37, solista Marcello Pennuto.

Direttori Marcello & Daniele Pennuto.

Il concerto sarà preceduto da un discorso introduttivo tenuto dal Maestro Pennuto che inquadrerà il programma all’interno del tema che quest’anno si è voluto dare a Duemilalibri, ossia “L’evoluzione”. Inoltre ogni brano sarà preceduto da una guida all’ascolto.

Ingresso libero.