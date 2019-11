Musica e manualità nei laboratori stagionali dell’Accademia Bertani

Musica e creatività vanno a braccetto nel doppio appuntamento con i laboratori stagionali proposti ai bambini dall’Accademia musicale “Pietro Bertani”, in via B. Luini 5, a Luino.

Sabato 16 novembre alle ore 15, grazie alla rinnovata collaborazione con l’associazione “ACA – Educazione in rete”, si svolgerà il laboratorio “Aspettando il Natale con ACA“: un’esperienza multisensoriale tra profumi, sapori e attività manuali natalizie aperta a genitori e bambini di ogni età.

La settimana successiva, sabato 23 novembre, sarà il turno del laboratorio per bambini “Magia d’autunno”, in cui musica, pittura, movimento e lavori manuali si uniranno per celebrare la stagione dai mille colori. Un’esperienza unica proposta alle ore 14.30 per i bambini in età scolare 6-8 anni) e alle ore 16 pe i più piccoli della scuola dell’infanzia (3-5 anni).

Entrambi i laboratori sono a numero limitato.

La prenotazione è possibile all’indirizzo info@accademiabertani.it.