Servono impiegati nei servizi, previste oltre duemila assunzioni

L’indagine continua di Unioncamere relativa alla domanda di lavoro delle imprese prevede 7.530 nuovi ingressi, 2.320 di questi nel settore impiegati, professioni commerciali e nei servizi (30,9% del totale). In particolare, sono previsti 190 ingressi di tecnici amministrativi, finanziari e della gestione della produzione e di altri 350 nell’area personale di amministrazione, di segreteria e dei servizi generali.

Partendo da questi dati, Confartigianato Artser ed Enaip Varese hanno deciso di lanciare un nuovo progetto. Si tratta del corso sperimentale in “amministrazione del personale ed elaborazione paghe”: 80 ore divise in 20 lezioni serali volte a formare personalità professionali specializzate in grado di svolgere, oltre alle incombenze obbligatorie, anche servizi di consulenza agli imprenditori.

Il corso si terrà nella sede Enaip di Varese in Via Uberti 44 a partire da gennaio 2020 e avrà una durata di 80 ore divise in 20 lezioni serali (tre alla settimana), che si svolgeranno dalle 16.00 alle 20.00. I candidati dovranno essere in possesso di una laurea o di un diploma di scuola superiore. Potranno partecipare al corso circa 15 persone selezionate attraverso dei colloqui preliminari. La partecipazione al corso è gratuita. È possibile inviare la propria candidatura con una mail all’indirizzo alice.vergani@asarva.org.

«Con questo corso – ha detto la responsabile risorse umane di Confartigianato Artser, Monica Nizzolini – rispondiamo alla necessità di garantire un servizio di migliore qualità ai nostri associati e alle altre realtà del territorio, e di fornire alle persone competenze professionali specifiche effettivamente richieste dagli imprenditori».

«In questo momento storico – ha affermato il direttore generale di Enaip Varese, Enrico Millefanti – le competenze, così come le norme, cambiano rapidamente e continuare ad apprendere dovrà essere sempre più un obiettivo per tutti». La qualifica di amministratore del personale ed elaboratore paghe richiede infatti competenze molto superiori rispetto al passato. Il dipendente deve sviluppare abilità che vanno oltre all’adempimento dei processi fondamentali, in modo da poter fornire (attraverso capacità di ascolto e propensione al “problem solving”) anche importanti servizi di consulenza all’imprenditore.

Obiettivo del corso è trasferire a chi lo frequenterà una forte autonomia nel predisporre la documentazione per la gestione del contratto di lavoro, e la capacità di elaborare le retribuzioni e i compensi per le prestazioni di lavoro, di gestire le retribuzioni e le operazioni connesse con le chiusure annuali e di ricercare fonti normative che permettano di portare avanti in autonomia un processo di formazione continua.

«Abbiamo deciso – ha concluso il responsabile del servizio per la formazione delle imprese di Confartigianato Artser, Umberto Rega – di organizzare e finanziare il corso assieme a Enaip per completare il processo di formazione nel giro di pochi mesi e rispondere in tempi rapidi alle esigenze immediate degli imprenditori».