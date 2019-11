Il Natale di Legnano tra igloo, calendario dell’avvento e pista di pattinaggio

Il Bianco Natale a Legnano arriva l’1 dicembre. Bianco come le luci che punteggiano le vie della città, come la neve che ricopre gli addobbi, come la barba di Babbo Natale e quella dei suoi fedeli gnomi protagonisti del Calendario dell’Avvento 2019.

Il tradizionale evento di inaugurazione del periodo natalizio sarà in piazza San Magno, domenica 1 dicembre dalle ore 18.00 con l’aperitivo curato dai commercianti del Distretto del Commercio Legnano ON che offriranno vin brûlé, cioccolata calda, spumante, panettone e bibite per i bambini.

La serata proseguirà con l’apertura, alle 18.30, della prima finestrella del Calendario dell’Avvento: Babbo Natale, parcheggiata la sua slitta, si calerà sulla facciata della Casa degli Gnomi fra musiche natalizie e un suggestivo effetto neve.

A completare l’atmosfera natalizia legnanese ci saranno la pista di pattinaggio con il nuovo igloo, la giostrina per i bambini, le feste di Natale in corso Garibaldi e Oltre Sempione, l’albero adottato dalla Città, le nuove decorazioni tridimensionali.

Qui trovate il ricco programma di appuntamenti