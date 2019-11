Nelle collezioni Refin il fascino dei materiali naturali sposa la resistenza del grès

La pietra naturale ha catturato l’attenzione dei produttori di grès porcellanato. Lo dimostrano le tante collezioni ispirate alle rocce presentate a Cersaie 2019. Il fascino delle pietre viene proposto in una nuova veste, con piastrelle che ricalcano e reinterpretano le caratteristiche dei materiali naturali.

Il successo del gres porcellanato effetto legno ed effetto marmo

Nonostante alcune aziende ceramiche abbiano preso in esame certe tipologie di pietre, le piastrelle in grès effetto marmo vanno ancora per la maggiore. Merito dello charme dei materiali lapidei, simbolo di eleganza fin dall’antichità.

Tra le collezioni più riuscite c’è Prestigio di Ceramiche Refin, azienda presente sui mercati internazionali da più di mezzo secolo. Una vasta gamma di preziose piastrelle che riproducono marmi naturali provenienti da prestigiose cave italiane ed europee. La somiglianza è eccezionale e la finitura lucida esalta sfumature di colore e venature.

L’attenzione ai materiali naturali da parte di progettisti e produttori ceramici non riguarda esclusivamente le pietre, ma anche il legno. L’obiettivo è realizzare piastrelle che, oltre ad imitare l’aspetto del legno, ricreino le sensazioni suggestive dei pavimenti in parquet. E anche in questo caso, Ceramiche Refin ha ottenuto risultati eccellenti.

L’azienda emiliana propone ben 11 collezioni di grès porcellanato effetto legno, frutto della convergenza tra le più avanzate tecnologie produttive e una precisa progettualità, finalizzata allo sviluppo di superfici attuali ed esclusive.

La collezione Deck è ispirata al rovere, mentre Giant racconta la maestosità dei castagni millenari. Ci sono poi linee che si rifanno a specifici formati lignei: Chevron riproduce i pavimenti in parquet posati a spina di pesce, Mansion è invece una moderna reinterpretazione dei parquet a cassettoni.

Perché scegliere rivestimenti e pavimentazioni gres porcellanato

In termini di prestazioni, il grès porcellanato non ha equivalenti. È impermeabile, non poroso e antigelivo, resiste al fuoco, all’usura, agli urti, agli attacchi chimici e alle macchie. Altamente igienico e facile da pulire, mantiene nel tempo le sue caratteristiche.

Per queste ragioni può essere usato, per pavimentazioni e rivestimenti, nell’ambiente zona giorno, nell’ambiente cucina e nell’ambiente bagno. La gamma di effetti e finiture proposti da Ceramiche Refin è talmente vasta da adattarsi a qualsiasi stile di arredamento.

Oltre che nei classici formati 75×75, 60×60, 45×45, 37,5×75, 30×60, 30×30 e 15×15 cm, le lastre in grès porcellanato firmate Ceramiche Refin prendono la forma di doghe e listoni, ottimi per le pavimentazioni effetto legno.

Ci sono poi i grandi formati da 120×278, 120×240, 75×150 e 120×120 cm. Disponibili con spessore da 6 e 9 mm, trovano la loro applicazione ideale su pareti e pavimenti di grandi ambienti e consentono una significativa riduzione delle fughe.

APPROFONDIMENTI

Sito web: https://www.refin-ceramic-tiles.com