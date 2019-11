Non ce l’ha fatta la donna investita a Tradate

Non ce l’ha fatta Laura Ferrario, 57 anni, residente a Tradate, una delle due persone investite sulle strisce pedonali sulla strada statale Varesina martedì 5 novembre.

La donna è arrivata in ospedale in condizioni disperate. I medici dell’ospedale di Varese, dove è arrivata in elisoccorso, si sono dovuti arrendere e solo sabato 9 novembre è stato dichiarato il decesso. Lascia il marito e due figli di 23 e 17 anni.