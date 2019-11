Nuova Peugeot 208, the power of choice

La nuova Peugeot 208 con il suo slogan The Power of Choice ti aspetta alla Concessionaria Peugeot Castiglioni, anche nei pomeriggi di domenica 17 e 24.

Il nuovo gioiello di casa Peugeot segna l’inizio di una nuova era della mobilità, assolutamente unica e innovativa e si presenta al pubblico nelle tre versioni benzina, diesel e 100%elettrica per la massima libertà di scelta, senza dover rinunciare a nulla né scendere a compromessi anche in termini di spazio disponibile in auto.

Giovedì 7 novembre, in occasione del Party With Nuova 208 alla Concessionaria Peugeot Castiglioni di Varese, c’è stata grandissima affluenza di pubblico, con un clima festoso e di grande attesa per la nuova arrivata. Di grande pregio la mostra di opere ispirate alla Nuova 208. Artisti e designer di tutto il mondo hanno inviato, sul portale Teelent, la loro personale reinterpretazione dell’auto e del concetto di Unboring the Future, il concept di lancio dell’auto; le migliori 20 opere sono state esposte in concessionaria animando e colorando ancor piu’ lo Showroom di Viale Aguggiari.

Nuova 208 apre la strada ad un nuovo concetto di auto, con la possibilità di scegliere, per la prima volta, tra le alimentazioni a benzina, diesel o 100% elettrica. Massima libertà di scelta senza alcun compromesso in fatto di stile, caratteristiche, piacere di guida, una nuova era per l’auto e per la mobilità del futuro. Un futuro unboring, dove il rispetto dell’ambiente è sicuramente al primo posto, grazie alle emissioni zero del modello elettrico, ma sempre con grande attenzione per le emozioni che si provano al volante di una Peugeot, da sempre elemento fondante del DNA della Casa.