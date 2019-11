Nuova sede per Confcommercio: “Quando chiude un negozio muore un pezzo di città”

Una sede completamente rinnovata, dagli arredi alle tecnologie. È questo quello che si troveranno davanti i soci di Confcommercio e Ascom a Busto Arsizio da oggi. Venerdì 15 novembre è stata infatti inaugurata la nuova sede dell’associazione di via Macchiavelli 5 che serve la città è la bassa Valle Olona con una grande festa che ha visto la presenza anche del numero 1 nazionale dell’associazione, Carlo Sangalli.

«Sono molto contento di essere qui per inaugurare una sede come questa perchè l’economia va sempre di più verso il terziario e quindi reclama e richiede un avanzamento da parte nostra -ha spiegato Sangalli-. Questa sede è quindi un segnale di vitalità ma è anche un segnale concreto di fiducia verso il futuro». Per il presidente dei commercianti «noi oggi dobbiamo rafforzare l’impegno per la crescita, mobilitare le risorse e richiamare investimenti per evitare il ricorso a nuove tasse e complicazioni».

Un impegno che va sia verso i propri associati «perché oggi più che mai i corpi intermedi sono fondamentali» ma anche verso le comunità nelle quali i negozianti operano. «I piccoli esercizi commerciali sono un presidio sociale, quando si spegne un’insegna c’è un pezzo della città che muore» ha detto Sangalli, interrompendo il suo discorso per gli applausi.

Una missione che ora nella nuova sede di via Macchiavelli sarà più facile portare avanti. I lavori durati 3 mesi hanno messo completamente a nuovo il primo piano degli uffici e rinnovato quello rialzato, dedicato principalmente all’accoglienza. Spazi nei quali ora si spera possano rivolgersi sempre più commercianti.