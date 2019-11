Occhio ai lavori sulle Tangenziali di Milano

Attenzione ai lavori e alle limitazioni previste nella settimana entrante sulle tangenziali di Milano. Si parla della Ovest e della Est (le più usate da chi abita a Varese, Gallarate, Busto Arsizio, Legnano e dintorni), ma anche della Tangenziale Nord, che porta verso Monza e la Brianza, e della Tangenziale di Pavia.

A50 TANGENZIALE OVEST

Per lavori di manutenzione giunti di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Martedì 5 Novembre alle ore 06:00 di Sabato 9 Novembre 2019, esclusivamente in pari orario notturno per quattro (4) notti consecutive, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A50-A4 (Km 4+075) in entrata da Torino per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in direzione sud allo svincolo S.S.11 Novara (Km 5+731) per il successivo ingresso in carreggiata nord. Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’Interconnessione A50-A4 (Km 4+075) in uscita per Venezia e Torino dalla medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo Rho / Legnano (Km 2+620) per la successiva uscita da carreggiata sud.

Per lavori di ammodernamento dei dispositivi sicurvia e impianto di illuminazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 4 Novembre alle ore 06:00 di Martedì 5 Novembre 2019, verrà chiusa al traffico l’Area di Servizio San Giuliano Est (Km 29+430) in carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Gli utenti in transito potranno utilizzare in alternativa la successiva Area di Servizio Rozzano Est (Km 24+485) presente sulla medesima tratta e direzione.

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 4 Novembre alle ore 06:00 di Martedì 5 Novembre 2019, verrà chiusa al traffico l’Area di Servizio San Giuliano Ovest (Km 29+430) in carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Gli utenti in transito potranno utilizzare in alternativa la precedente Area di Servizio Assago Ovest (Km 18+720) presente sulla medesima tratta e direzione.

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 4 Novembre alle ore 06:00 di Mercoledì 6 Novembre 2019, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per Cusago e MI-Baggio (Km 10+580) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.S.494 Nuova Vigevanese (Km 13+901) per la successiva uscita da carreggiata nord. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-Baggio (Km 10+580) per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo (entrata Cusago).

– Dalle ore 22:00 di Martedì 5 Novembre alle ore 06:00 di Mercoledì 6 Novembre 2019, verrà chiusa al traffico l’Area di Servizio Muggiano Est (Km 11+900) in carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Gli utenti in transito potranno utilizzare in alternativa la precedente Area di Servizio Assago Ovest (Km 18+720) presente sulla medesima tratta e direzione.

– Dalle ore 23:00 di Mercoledì 6 Novembre alle ore 06:00 di Giovedì 7 Novembre 2019, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A50-A4 (Km 4+075) in entrata da Venezia per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in direzione sud allo svincolo S.S.11 Novara (Km 5+731) per il successivo ingresso in carreggiata nord.

– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 6 Novembre alle ore 06:00 di Giovedì 7 Novembre 2019, verrà chiusa al traffico l’Area di Servizio Muggiano Ovest (Km 11+900) in carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Gli utenti in transito potranno utilizzare in alternativa la successiva Area di Servizio Assago Ovest (Km 18+720) presente sulla medesima tratta e direzione.

– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 6 Novembre alle ore 06:00 di Giovedì 7 Novembre 2019, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Cusago / MI-Baggio (Km 10+580) da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo Settimo Milanese (Km 6+804) per la successiva uscita da carreggiata sud.

– Dalle ore 22:00 di Giovedì 7 Novembre alle ore 06:00 di Venerdì 8 Novembre 2019, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Cusago / MI-Baggio (Km 10+580) per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in direzione sud allo svincolo S.S.494 Nuova Vigevanese (Km 13+901) per il successivo ingresso in carreggiata nord.

– Dalle ore 22:00 di Venerdì 8 Novembre alle ore 06:00 di Domenica 10 Novembre 2019, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da Cusago e MI-Baggio (Km 10+580) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in direzione nord allo svincolo Settimo Milanese (Km 6+804) per il successivo ingresso in carreggiata sud. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-Baggio (Km 10+580) dalla medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo (uscita Cusago).

Per lavori di manutenzione dei dispositivi sicurvia, verrà effettuata la seguente chiusura:

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 4 Novembre alle ore 06:00 di Martedì 5 Novembre 2019, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A50-A4 (Km 4+075) in entrata da Torino per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in direzione sud allo svincolo S.S.11 Novara (Km 5+731) per il successivo ingresso in carreggiata nord.

– Dalle ore 00:00 alle ore 06:00 di Giovedì 7 Novembre 2019, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A50-A7 (Km 20+366) in uscita per Milano da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.S.35 MI-Ticinese (Km 21+368) per la successiva uscita da carreggiata nord.

– Dalle ore 00:00 alle ore 06:00 di Venerdì 8 Novembre 2019, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Rozzano-Quinto de’ Stampi (Km 23+820) da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Rozzano-Quinto de’ Stampi (Km 23+820) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.S.35 MI-Ticinese (Km 21+368).

– Dalle ore 00:00 alle ore 06:00 di Sabato 9 Novembre 2019, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A50-A4 (Km 4+075) in uscita per Rho-Figino da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo MI-Gallaratese (Km 5+731).

– Dalle ore 00:00 alle ore 06:00 di Sabato 9 Novembre 2019, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-Gallaratese (Km 5+731) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo (entrata da S.S.11 Novara).

A51 TANGENZIALE EST

Per lavori di manutenzione dei dispositivi sicurvia, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 00:00 alle ore 06:00 di Mercoledì 6 Novembre 2019, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-Forlanini (Km 4+473) per carreggiata nord (direzione Venezia-Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo (entrata Aeroporto Linate).

– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 6 Novembre alle ore 06:00 di Giovedì 7 Novembre 2019, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Aeroporto Linate (Km 4+473) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo (uscita MI-Forlanini).

– Dalle ore 00:00 alle ore 06:00 di Giovedì 7 Novembre 2019, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.P.208 Carugate (km 17+808) da carreggiata nord (direzione Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo precedente S.P. 113 Cernusco sul Naviglio (Km 15+760).

Per lavori di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 6 Novembre alle ore 06:00 di Giovedì 7 Novembre 2019, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da S.S.415 Paullo/San Donato MM3 e MI-Santa Giulia (Km 1+367) per carreggiata nord (direzione Venezia-Usmate). Contestualmente varranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata MI-Mecenate e Ponte Lambro (Km 2+594) per la medesima carreggiata nord. I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono la deviazione del traffico in direzione sud allo svincolo Mi-Rogoredo (Km 0+390) per il successivo ingresso in carreggiata nord.

– Dalle ore 22:00 di Giovedì 7 Novembre alle ore 06:00 di Sabato 9 Novembre 2019, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da MI-Mecenate / Ponte Lambro (Km 2+594) e C.A.M.M. (Km 3+084) per carreggiata nord (direzione Venezia-Usmate). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono la deviazione del traffico in direzione sud allo svincolo S.S.415 Paullo (Km 1+367) per il successivo ingresso in carreggiata nord.

A52 TANGENZIALE NORD

Per lavori di manutenzione degli impianti di smaltimento delle acque meteoriche, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 4 Novembre alle ore 06:00 di Martedì 5 Novembre 2019, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’interconnessione A4-A52 (km 5+281) in entrata da Venezia e da Monza Sant’Alessandro (V.le delle Industrie e Via Marconi) per carreggiata nord (direzione Como-Meda). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Monza Centro (km 5+281) dalla medesima carreggiata nord (direzione Como-Meda). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria.

– Dalle ore 22:00 di Martedì 5 Novembre alle ore 06:00 di Giovedì 6 Novembre 2019, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Cinisello Balsamo Nord (km 7+922) per carreggiata nord (direzione Como-Meda). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in direzione sud allo svincolo S.S.36 Lecco-Monza Villa Reale (km 6+509) per il successivo ingresso in carreggiata nord.

– Dalle ore 22:00 di Giovedì 6 Novembre alle ore 06:00 di Venerdì 7 Novembre 2019, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Cinisello Balsamo Nord (km 7+922) da carreggiata nord (direzione Como-Meda). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo successivo.

Per lavori di manutenzione dei dispositivi sicurvia, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 21:00 di Giovedì 7 Novembre alle ore 02:00 di Venerdì 8 Novembre 2019, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Cinisello Balsamo Nord (Km 7+922) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo S.S.36 MI-Viale Zara (Km 6+374).

Per lavori di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Venerdì 8 Novembre alle ore 10:00 di Sabato 9 Novembre 2019, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nella tratta compresa tra gli svincoli Sesto San Giovanni – 1° Maggio (Km 5+281) e Monza S. Alessandro (Km 4+500), rami di svincolo interclusi compresi. I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale Nord allo svincolo Sesto San Giovanni-Viale Italia (Km 3+012).

A54 TANGENZIALE OVEST DI PAVIA

Per lavori di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 21:00 di Lunedì 4 Novembre alle ore 05:00 di Martedì 5 Novembre 2019, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nella tratta compresa tra Disinnesto con S.S.35 dei Giovi (Km 0+000) e Interconnessione A54-A53 (Km 5+266), rami di svincolo interclusi compresi. I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria (Strada Statale S.S.35 dei Giovi).

In caso di maltempo le lavorazioni di cui sopra potranno essere rinviate e recuperate

nel corso del primo giorno utile consecutivo, con pari modalità ed orari.