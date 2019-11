Openjobmetis – Umana Venezia, la partita in diretta

Turno di campionato delicato per la Openjobmetis che, dopo due sconfitte, ospita i campioni d’Italia della Umana Venezia con inizio alle ore 17 di domenica 17 novembre. La partita della Enerxenia Arena è raccontata azione dopo azione da VareseNews con il consueto liveblog; aggiornamenti anche da Bergamo-UYBA di pallavolo femminile. Per intervenire, scrivete nello spazio commenti o usate gli hashtag #direttavn o #varesevenezia su Twitter o Instagram. Per visualizzare al meglio il file, CLICCATE QUI.