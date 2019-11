Origgio, festa di Natale per aiutare gli amici a 4 zampe

Dicembre è sempre più vicino, e con l’arrivo dell’ultimo mese dell’anno cominciano i doverosi preparativi per gli eventi e le feste natalizie. Uno dei primissimi appuntamenti in programma è per domenica 1 dicembre, con la festa di Natale organizzata dall’associazione Pacav, nata per sostenere canili e gattili bisognosi di aiuto, e dalla Pensione Rifugio “Lilli e il Vagabondo”, in collaborazione con “Il Ciliegio ortofrutta”.

La festa di svolgerà con un pranzo a base di polenta e a cui seguiranno vin brulè e castagne, tradizioni immancabili dei periodi natalizi. Si proseguirà quindi con la classica lotteria di Natale, un mercatino, succulenti dolci, sfiziosità e altre attività di divertimento.

L’appuntamento è a partire dalle ore 11, presso la Pensione Rifugio “Lilli e il Vagabondo” a Origgio, lungo la strada consorziale per Nerviano, traversa di viale Europa. Per indicazioni stradali più precise è consigliabile visitare la mappa del sito www.pacav.it. L’evento si svolgerà al coperto e sarà annullato in caso di forte maltempo. E’ richiesta la prenotazione obbligatoria, al numero 392 9808556.