Palestra a Saronno, in estate i lavori di impermealizzazione del tetto

Negli scorsi giorni gli studenti della scuola secondaria di I° Leonardo Da Vinci non hanno potuto usufruire della palestra per via di infiltrazione d’acqua che ne hanno impedito l’utilizzo in tutta sicurezza.

A causa delle forti piogge dei giorni scorsi e delle grondaie ostruite dalle foglie, l’acqua si era infatti infiltrata, bagnando la pavimentazione della palestra. Il tetto della palestra in questione infatti è un tetto piano e conseguentemente, se le grondaie si ostruiscono, l’acqua inizia ad accumularsi sul tetto causando le infiltrazioni.

Il Comune, individuato il problema, ha fatto ripulire le grondaie ed oggi la palestra è tornata ad essere agibile. L’assessore ai Lavori pubblici Dario Lonardoni ha comunicato che per la prossima estate è in programma un intervento di impermeabilizzazione del tetto, che sarà possibile fare soltanto in assenza degli studenti.

Lo scorso anno nella stessa palestra era accaduto qualcosa di simile per via di palloni presenti sul tetto che avevano ostruito gli scarichi delle grondaie.