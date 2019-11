Parcheggi, il PD: «Bene il Sempione e le gratuità natalizie, puntare sul Park&Bus»

La segreteria cittadina del Partito Democratico di Varese guarda con estrema soddisfazione alle iniziative su cui sta lavorando l’amministrazione comunale per favorire l’afflusso di cittadini e turisti in occasione delle festività natalizie. Di seguito la nota diffusa oggi, giovedì dal segretario cittadino Luca Carignola.

Anzitutto c’è la prossima apertura del parcheggio Sempione: un progetto di cui si discute dagli anni Novanta e che ancora nel 2008 aveva visto un’iniziativa delle associazioni di categoria dei commercianti, le quali si erano rese disponibili al project financing per realizzare quest’opera. Solo la giunta guidata da Davide Galimberti ha però fornito l’impulso decisivo per arrivare sino in fondo con questo progetto: una volta in funzione, il multipiano offrirà 300 posti auto aggiuntivi (con tariffe oltretutto estremamente intelligenti) e conseguentemente contribuirà a migliorare in modo sensibile la sosta in città, con positive ricadute anche sul piano viabilistico e commerciale.

Inoltre, la manovra straordinaria che il Comune ha proposto ai commercianti per assicurare la gratuità della sosta nei weekend del periodo natalizio su oltre 1500 stalli (da Biumo alla Brunella, da Casbeno a piazzale Kennedy), va sicuramente nella giusta direzione: si incentiva infatti la sosta in aree a pochi passi dalla zona più centrale della città, migliorando così la circolazione stradale e rendendo più vivibile e appetibile il centro storico, soprattutto in un momento tanto importante per il commercio come quello a ridosso delle festività natalizie.

Tutto questo si aggiunge all’iniziativa di successo voluta dall’assessore Andrea Civati: il “Park&Bus” con i suoi 4 parcheggi di interscambio tra le auto e i pullman urbani presso lo stadio, la Schiranna, l’Iper e il Carrefour di Bizzozero. Il notevole apprezzamento di questa iniziativa, testimoniato dalle centinaia di utenti che ne usufruiscono quotidianamente, ci spinge ad auspicare un potenziamento del servizio autobus nel periodo natalizio, proprio sugli assi legati al Park&Bus. Ciò costituirebbe infatti un ulteriore incentivo a lasciare l’auto al di fuori del centro cittadino, rendendo la nostra Varese ancora più bella e vivibile.