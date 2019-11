Gratis le zone verdi e scontato il multipiano in apertura: è il Natale dei parcheggi varesini

A quanto pare, la volontà di fare un “regalo natalizio” ai parcheggi varesini, passata “informalmente” tra i membri della maggioranza in coda al consiglio comunale di lunedì, c’era davvero: in queste ore infatti le associazioni di commercianti stanno discutendo con il sindaco un’ipotesi di gratuità dei parcheggi durante le vacanze di Natale.

Sarà però un po’ diversa dalla mozione Galparoli: secondo delle prime indiscrezioni, l’ipotesi – che a quanto sembra era in studio già da tempo, prima per intenderci dell’arrivo di quella mozione – prevede infatti la gratuità dei parcheggi nelle aree verdi nei pomeriggi di venerdì e sabato, dalle 14 alle 20, in aggiunta alle domeniche, già gratuite, da prima della fine di novembre a oltre metà gennaio.

Le zone coinvolte comprendono tutte le aree “a 80 centesimi all’ora” tra cui ci sono punti e parcheggi importanti come piazzale Kennedy, le strade intorno alla Brunella, il parcheggio di via Carcano, l’area vicino scuole di via XXV aprile, la vie intorno alla piscina comunale tra via Copelli e Casbeno: ma anche parte della zona Belforte, di Biumo inferiore e i parcheggi di via Cimone, via Maspero e via Calogero Marrone. In tutto cinquantacinque strade, e oltre 1500 stalli.

L’intento di questa ipotesi sarebbe quello di favorire l’afflusso di cittadini attraverso la sosta gratuita in diverse aree, senza però appesantire il centro con ulteriore traffico, come invece farebbe la gratuità in pieno centro: una formula che potrebbe fare da interessante test per delle zone che nel fine settimana sono spesso meno “trafficate” ma altrettanto utili per chi fa la gita in centro.

SEMICENTRO GRATIS NEI WEEKEND, E IN CENTRO SCONTI PER L’APERTURA DEL MULTIPIANO SEMPIONE

La notizia, se confermata, chiuderebbe il cerchio dei parcheggi natalizi: che vede come protagonista però l’apertura del multipiano Sempione, ormai data per certa nei primi giorni di dicembre.

E che aprirà con una facilitazione per gli utenti: da dicembre fino a gennaio, si parla infatti di uno “sconto natalizio d’apertura” che può rendere ben appetibile il multipiano da 300 posti: si tratterebbe di una tariffa di un euro all’ora.

Le tariffe “normali” comunque sono già pronte, devono solo essere ratificate dalla giunta: da lunedì alla domenica, dalle 8.00 alle 20.00, saranno di 1,50 euro all’ora, o meglio di 50 centesimi ogni 20 minuti (cosi “scatterà” esattamente il tassametro), mentre dalle 19.00 alle 8.00 la sosta sarà forfettaria, e costerà 3 euro.

Queste tariffe sono state fissate per i primi sei mesi, durante i quali verranno monitorate le abitudini e l’utilizzo da parte dei cittadini per studiare, successivamente, degli eventuali correttivi. La struttura di via Sempione sarà aperta dalla domenica al giovedì dalle 6 di mattina all’una di notte e dal venerdì al sabato dalle 6 di mattina alle 3 di notte.