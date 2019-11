Parco sensoriale, percorso fitness e pensilina: via libera ai progetti del bilancio partecipato

Via libera alla realizzazione delle tre opere che vanno a completare le decisioni prese dai cittadini con il bilancio partecipato.

La Giunta Bellaria ha deliberato l’ultimo passaggio necessario a far partire i progetti pensati su tre diverse aree della città.

Sono la realizzazione di un percorso fitness al parco Beltramolli a Mezzana, l’installazione di un parco giochi sensoriale al parco di via dei Mille a San Bernardino e la costruzione di una pensilina per l’attesa del bus e di una bacheca in piazza Visconti a Maddalena.

Si tratta degli ultimi progetti tra gli otto scelti e poi votati dai cittadini di Somma Lombardo alla fine dello scorso anno durante le rispettive assemblee di quartiere.

La Giunta ha approvato un quadro economico complessivo da 48mila euro. Per il percorso fitness del parco Beltramolli a Mezzana sono stati previsti interventi per circa 14mila euro.

Il parco Giochi in via dei Mille è in intervento deliberato per 16mila euro

L’installazione della pensilina e della bacheca in piazza a Maddalena, invece, sono stati stimati intorno agli 8mila euro. A questi costi si aggiungono oneri e spese fino, appunto, al complessivo stimato di 48mila euro.

Complessivamente per il progetto del bilancio partecipato l’amministrazione comunale aveva stanziato duecentomila euro a bilancio per la realizzazione di otto opere da votare tra le venti proposte dai cittadini.