Pari Castellanzese, fanno festa Caronnese e Legnano

Domenica di risultati positivi in Serie D per Caronnese, Castellanzese e Legnano. Nel Girone A la Caronnese travolge 6-3 la Fezzanese, nel Girone B pareggia 1-1 la Castellanzese mentre vince 1-0 il Legnano.

GIRONE A

CARONNESE – FEZZANESE 6-3

Grande Caronnese al “Comunale”. I ragazzi di mister Roberto Gatti superano 6-3 la Fezzanese, la superano in classifica e con 18 punti entrano nel gruppo delle prime in classifica con Casale, Sanremese e Real Forte Querceta. Da sottolineare in casa rossoblu la tripletta di Sorrentino, oltre alla doppiettadel solito capitan Corno. Sesta rete firmata da Scaringella.

RISULTATI: Chieri – Casale 1-3; Caronnese – Fezzanese 6-3; Fossano – Bra 0-1; Ligorna – Real Forte Querceta 0-2; Prato – Lucchese 0-1; Savona – Borgosesia 2-0; Seravezza Pozzi – Vado 5-1; Verbania – Lavagnese 1-1; Sanremese – Ghiviborgo 1-1. CLASSIFICA: Casale, Caronnese, Real Forte Querceta 18; Fezzanese 17; Prato, Chieri, Sanremese 16; Ghiviborgo 15; Lucchese, Seravezza Pozzi, Fossano 14; Borgosesia 13; Savona 11; Ligorna, Bra 10; Verbania 9; Lavagnese 7; Vado 6.

GIRONE B

CASTELLANZESE – VILLA VALLE 1-1

Terzo pareggio di fila per la Castellanzese che al “Provasi” pareggia 1-1 contro i bergamaschi del Villa Valle. Illude la compagine neroverde la rete di Mazzola al 1′ del secondo tempo, pareggiata al 16′ dal gol di Corti per la squadre di Villa d’Almè. (Foto Castellanzese.com)

LEGNANO – DRO 1-0

Fa il suo dovere il Legnano che al “Mari” sfrutta il turno casalingo per superare il fanalino di coda del Girone B, il Dro. La rete che decide la sfida viene messa a segno al 47′ del primo tempo, in maniera un po’ fortunosa, da Cocuzza.