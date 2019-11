Piani: “Conciliazione famiglia-lavoro, dalla Regione 3 milioni di euro”

A Cura della Giunta regionale

Sostenere l’armonizzazione tra vita privata e vita professionale al fine di migliorare il benessere della propria comunità e garantire al contempo una maggiore parità – nel lavoro e nell’accesso alle opportunità – tra uomini e donne. È l’obiettivo della delibera approvata oggi dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Famiglia e Pari Opportunità Silvia Piani.

«Un tema importante per Regione Lombardia – ha spiegato l’assessore Piani – e questi interventi si aggiungono ad una altro intervento di conciliazione che è quello dei nidi gratis. Un tema molto importante perché va incontro alle madri lavoratrici e al tema di conciliare i tempi del lavoro e della vita famigliare».

Lo stanziamento previsto per l’ATS Insubria (province di Como, Varese) 117.00 euro per il 2020, 146.300 euro per il 2021, 146.300 euro per il 2022.