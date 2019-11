Pmi day, gli alunni della Crespi alla Comerio: un viaggio nel tempo dell’industria

Gli studenti della terza media di Sant’Anna hanno visitato ieri, giovedì, la Comerio Ercole 1885, azienda storica del territorio che produce grandi macchinari per l’industria tessile, nell’ambito dell’iniziativa organizzata da Univa, denominata Pmi Day.

Per i ragazzi è stato come entrare in una sorta di viaggio nel tempo, dalle origini dell’industrializzazione alla fabbrica 4.0 con l’esperienza dell’oculus.

Questa è la Comerio Ercole che ti accoglie con una grande foto che ritrae le maestranze insieme al fondatore Ercole, nel 1935, in un grande ritratto in cui la famiglia coincideva con la fabbrica, mostra i suoi “muscoli” nel grande capannone con le sue gru e le pesanti calandre, fino alla nuova sezione 4.0 dove è possibile vivere l’esperienza di utilizzo di un macchinario grazie alla tecnologia della realtà virtuale oppure stampare un modello di calandra tra i più grandi al mondo con una stampante 3D.

Tra stupore e curiosità gli studenti hanno osservato e fatto numerose domande ai dipendenti che li hanno accompagnati tra i reparti, oltre ad incontrare l’amministratore delegato Riccardo Comerio che ha mostrato loro la parte più innovatica. Chissà se tra loro ci sarà il prossimo ingegnere che lavorerà nella storica azienda castellanzese.