Potenziamento Rho-Gallarate, i Cinque Stelle annunciano: “Settimana prossima decisiva”

I deputati del Movimento 5 Stelle Riccardo Olgiati di Legnano, Niccolò Invidia di Maccagno e Massimo De Rosa annunciano che si sta avvicinando la settimana decisiva (la prossima) per il giudizio definitivo da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sul progetto di potenziamento ferroviario tra Rho e Parabiago.

RFI ha risposto alle prescrizioni aggiuntive richieste nell’ultima seduta della scorsa estate e venerdì al Minstero dei Trasporti, il CSLP valuterà se queste risponderanno a tutti dubbi sollevati in precedenza. Stiamo seguendo con grande attenzione questo progetto che impatterà in modo importante sul nostro territorio e che aumenterebbe la capacità trasportistica pendolare, assolutamente necessaria viste le attuali condizioni della linea testimoniate anche dalla protesta di ieri degli utenti nella stazione Cadorna.

«Al termine della precedente audizione avevamo chiesto fortemente che questo progetto fosse perfetto perchè siamo favorevoli ad un’opera che finalmente dopo 20 anni di parole inutili potrebbe portare non solo gli attuali pendolari della tratta ad un miglioramento della qualità della loro vita ma anche ad incentivare chi oggi ancora utilizza l’auto per raggiungere Milano a passare ad un trasporto pubblico che però deve essere efficiente per rappresentare una vera alternativa. Ma questo non avrebbe giustificato l’ok ad un progetto ancora lacunoso come quello analizzato in estate con il rischio di ulteriori perdite di soldi già quantificabili in circa 20 milioni di euro per la progettazione sino ad oggi. Considerando che parliamo della linea pendolare più utilizzata della Lombardia (e quindi tra le più importanti di Italia) e l’aumento previsto dell’utenza pendolare per i prossimi anni anche in relazione all’intensificazione dell’utilizzo del sito fieristico di Rho e soprattutto dell’area Expo nella quale è previsto il nuovo MIND (Milano Innovation District, maggiori info su www.mindmilano.it) il territorio non può più aspettare».

I Cinque stelle fanno presente anche che si dovrà essere bravi a tutelare nel migliore modo possibile anche i cittadini che purtroppo da questo progetto saranno fortemente penalizzati perché residenti lungo la linea, con particolare riferimento al comune di Vanzago che sarà quello maggiormente colpito. Ma non è solo il potenziamento infrastrutturale quello che serve alla linea. «Sarà necessario anche che Regione Lombardia investa in materiale rotabile implementando al più presto le flotte di treni e infine servirà anche l’impegno ad investire in tecnologia come quella ERTMS, un particolare sistema che permette una maggiore sicurezza e una migliore distribuzione del trasporto lungo le linee. Tale tecnologia, prevista sulla linea Rho-Gallarate entro il 2023, aiuterà ulteriormente il potenziamento del servizio ma non sarà sufficiente da sola a risolvere i problemi di una linea derivanti in primis dalla presenza di treni con diverse tempistiche di percorrenza. Saremo attenti anche in questo caso a quanto succederà nella commissione di venerdì sperando di essere finalmente giunti all’epilogo di un percorso troppo importante per il territorio, per i pendolari e per l’idea di trasporto che come M5S stiamo portando avanti fin da quando ci siamo insediati al Governo».