Premiati i “Fuoriclasse della Scuola”, i migliori studenti d’Italia si incontrano a Castellanza

Vengono da tutta Italia e sono accomunati da una cosa: essere i migliori. I 78 studenti che si sono ritrovati giovedì 14 novembre alla Liuc hanno infatti in comune il fatto di aver primeggiato in qualche competizione scolastica tra olimpiadi, concorsi e gare. Competizioni che hanno permesso loro di essere insigniti del premio “Fuoriclasse della Scuola”. Si tratta di un progetto dedicato alla valorizzazione degli studenti eccellenti nato da un’intesa tra la Fondazione per l’Educazione Finanziaria al Risparmio e il Ministero dell’Istruzione con il sostegno del Museo del Risparmio, dell’Associazione Bancaria Italiana e di Confindustria.

Quello alla Liuc è stato il punto finale di una tre giorni che ha riunito questi ragazzi. Dopo la giornata al Museo del Risparmio a Torino, il progetto ha previsto alla Liuc la partecipazione degli studenti al Laboratorio di Ricerca Documentale “La Sostenibilità in Biblioteca”, a cura di Laura Ballestra e Piero Cavaleri. Scopo del Laboratorio, trasmettere ai ragazzi un metodo di ricerca che potrà essere utile per i loro studi futuri. I docenti accompagnatori hanno potuto seguire un Seminario di aggiornamento dal titolo “Per un Nuovo Equilibrio Educativo”, a cura di Michele Puglisi.

A fine giornata poi i ragazzi hanno incontrato i manager delle più importanti aziende del Paese, quelle che hanno sostenuto le loro borse di studio. Il numero di 78 studenti non è infatti casuale, dipende infatti dalle borse di studio da 1.500 euro messe a disposizione da imprenditori, aziende e associazioni di categoria. E sono proprio i rappresentanti di quelle aziende ad aver incontrato i ragazzi per fare due chiacchiere e consegnar loro gli assegni. Si spazia da grosse aziende nazionali come Intesa San Paolo, Ferrovie dello Stato, Leonardo o Enel fino a realtà nostrane come Eolo o la Alfredo Grassi.

«È da 4 anni che noi sosteniamo questa iniziativa con tre borse di studio -racconta ad esempio Lea Tarchioni, Responsabile people and organization per Enel Italy, tra i soci fondatori dell’iniziativa-. Lo facciamo perchè questi ragazzi hanno le skills che servono nel mondo del lavoro e con molti dei primi premiati abbiamo ancora contatti attivi». Complessivamente per l’anno scolastico 2018/2019 sono stati raccolti ben 156 mila con le quali finanziare 78 borse di studio. L’elenco dei sostenitori de “I Fuoriclasse della Scuola” nel 2019 è questo: