Premio Furia: arriva il giorno di Salvatore Settis

Sta arrivando il giorno del premio Furia a Salvatore Settis, vincitore della terza edizione del Premio Ecologia Città di Varese.

La consegna è prevista giovedì 21 novembre alle 21 nel Salone Estense di via Sacco, nel corso di una serata in cui il professor Settis terrà una lectio Magistralis dal titolo “Costituzione, cultura, tutela: il paesaggio, i beni culturali, l’ambiente”, organizzata in collaborazione con l’ordine degli achitetti di Varese e inserita nell’ambito della rassegna Thinking Varese.

Lo stesso giorno, alle 12, si svolgerà invece la piantumazione ai Giardini di un Tupelo Nero in zona laghetto dei cigni. E’ il terzo albero in onore di un vincitore del Premio Furia, nato nel 1973 come primissimo riconoscimento all’ecologia in Italia, forse d’Europa e rilanciato con forza dall’amministrazione nel 2017, all’interno di Nature Urbane”, ha ricordato il vicesindaco.

Il Premio Furia, promosso anche dall’Ordine degli architetti, con la collaborazione di Arpa e Jcr Ispra, è un riconoscimento alla carriera di chi si distingue nelle scienze ambientali e naturalistiche. «La scelta di Salvatore Settis – ha spiegato il vicesindaco Daniele Zanzi – porta con sé un significato importante: si tratta di una figura di altissimo profilo, che nel recente passato è stata anche onorata con la candidatura alla Presidenza della Repubblica, e alla quale Varese dà il giusto rilievo».