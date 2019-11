Il presidente di Novae Terrae Emanuele Fusi vittima di un caso di omonimia

In merito all’articolo che parlava della Fondazione Novae Terrae, siamo chiamati a provvedere ad una rettifica: il presidente della suddetta Fondazione non è l‘Emanuele Fusi di cui si parla nell’articolo ma Emanuele Gianmaria Fusi (a destra nella foto tratta da matchman-news.com), che ci ha scritto per evidenziare l’errore dovuto ad un’omonima.

Il presidente della fondazione saronnese nulla ha a che vedere con il saggista di Lucca autore di alcuni libri suprematisti.

Di seguito la precisazione di Emanuele Gianmaria Fusi: «Credo che il mio omonimo abbia tutti i diritti di esprimere le proprie idee come meglio crede, ma parimenti io ho il diritto di non non vedere il mio nome accostato alle

sue pubblicazioni, di cui fino alla lettura del suo articolo ignoravo completamente l’esistenza».

E non possiamo fare altro che dare ragioni al presidente di Novae Terrae.